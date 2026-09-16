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Sezona zimnice uveliko traje, a domaćice i domaćini u Srbiji već su pripremili brojne đakonije. Paprika je neizostavna, malo ko zna kako se može napraviti peckana paprika koja ima fantastičan ukus.

Glavna caka je izbalansirana marinada i kratko "peckanje". Paprike ne treba prepeći - cilj je da tek blago porumene i poprime onaj prepoznatljivi, blago dimljeni miris. Čim ih kratko prepečete, stavljaju se u aromatičnu marinadu gde upijaju sve ukuse pre pakovanja u tegle.

Sastojci:

6 kg paprika

1 kg šargarepe

300 g šećera

150 g soli

1 glavica belog luka

1 kesica vinobrana

1 kesica konzervansa

1 šoljica esencije

biber u zrnu po ukusu

Foto: Kurir/T.S.

Priprema:

Dobro opranim paprikama skinite peteljke i izvadite semenke, ali ih ne seckajte i ostavite cele.

Vrlo kratko ih zapecite na vreloj ringli, pa poređajte po posudi i prekrijte čistom krpom.

U odvojenoj činiji pomešajte šećer, so, vinobran, konzervans i esenciju, pa promešajte.

Spremite veliku treću posudu, pa po dnu poređajte paprike, a potom sipajte preko njih malo tečnosti, zatim ponovo preko paprike i tako ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.

Ostavite da odstoji 24 sata.

Nakon toga, poređajte paprike u sterilisane tegle, a u svaku teglu dodajte po jednu šargarepu isečenu na kolutove i seckan beli luk.

Preko svega pospite biber u zrnu i prelijte ostatkom tečnosti. Dobro zatvorite tegle i čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

(Kurir.rs/Informer)