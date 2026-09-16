Kako se pravi peckana paprika? Zimnica koju svi obožavaju, a priprema je nikad jednostavnija
Sezona zimnice uveliko traje, a domaćice i domaćini u Srbiji već su pripremili brojne đakonije. Paprika je neizostavna, malo ko zna kako se može napraviti peckana paprika koja ima fantastičan ukus.
Glavna caka je izbalansirana marinada i kratko "peckanje". Paprike ne treba prepeći - cilj je da tek blago porumene i poprime onaj prepoznatljivi, blago dimljeni miris. Čim ih kratko prepečete, stavljaju se u aromatičnu marinadu gde upijaju sve ukuse pre pakovanja u tegle.
Sastojci:
6 kg paprika
1 kg šargarepe
300 g šećera
150 g soli
1 glavica belog luka
1 kesica vinobrana
1 kesica konzervansa
1 šoljica esencije
biber u zrnu po ukusu
Priprema:
Dobro opranim paprikama skinite peteljke i izvadite semenke, ali ih ne seckajte i ostavite cele.
Vrlo kratko ih zapecite na vreloj ringli, pa poređajte po posudi i prekrijte čistom krpom.
U odvojenoj činiji pomešajte šećer, so, vinobran, konzervans i esenciju, pa promešajte.
Spremite veliku treću posudu, pa po dnu poređajte paprike, a potom sipajte preko njih malo tečnosti, zatim ponovo preko paprike i tako ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.
Ostavite da odstoji 24 sata.
Nakon toga, poređajte paprike u sterilisane tegle, a u svaku teglu dodajte po jednu šargarepu isečenu na kolutove i seckan beli luk.
Preko svega pospite biber u zrnu i prelijte ostatkom tečnosti. Dobro zatvorite tegle i čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
(Kurir.rs/Informer)