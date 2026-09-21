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Kiseljenje kupusa za mnoge je neizostavan deo pripreme zimnice, ali dobar rezultat ne zavisi samo od toga kakve ste glavice izabrali. Količina soli, temperatura prostorije, način slaganja kupusa i to da li je sve vreme prekriven rasolom mogu da odluče hoće li kiseli kupus biti ukusan i čvrst ili će se rasol zamutiti, a listovi omekšati.

Postoji, međutim, i jedan manje poznat trik koji se tradicionalno koristi u Rusiji. Domaćice između glavica kupusa stavljaju kolutove crne rotkve, verujući da ovaj dodatak doprinosi bistrijem rasolu i lepšem ukusu.

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Crna rotkva je čvrsto zimsko povrće prepoznatljivog, nešto intenzivnijeg ukusa. Prema ovom načinu pripreme, dovoljno je iseći je na kolutove i rasporediti između glavica pre nego što se kupus prelije rasolom.

Ukoliko nemate crnu rotkvu, može da posluži i bela zimska rotkva, koja ima blaži ukus. Klasične crvene rotkvice nisu najbolji izbor, jer su mekše i tokom fermentacije mogu brzo da izgube čvrstinu.

Rotkva tokom kiseljenja postepeno upija ukus rasola i može da ostane u buretu sve vreme dok traje fermentacija. Kasnije se može poslužiti kao dodatak uz pasulj, pečeno meso ili druga zimska jela.

crna rotkvica u supermarketu Foto: StockSeller / Alamy / Profimedia

Najvažnije je da kupus bude pod rasolom

Iako crna rotkva može da bude zanimljiv dodatak, osnovna pravila kiseljenja ipak su presudna.

Kupus mora pravilno da se posoli i sve vreme bude potpuno potopljen u rasol. Ukoliko deo glavice ostane iznad tečnosti, veća je verovatnoća da će doći do neprijatnog mirisa, omekšavanja ili zamućenja.

Zbog toga je tokom prvih nedelja fermentacije dobro povremeno proveravati bure i voditi računa o tome da kupus ne ispliva iznad rasola.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Temperatura takođe ima važnu ulogu. Kupus ne treba držati na previše toplom mestu, niti ga izlagati direktnom suncu. Umerenije i hladnije okruženje pogoduje sporijoj i stabilnijoj fermentaciji.

Za dodatnu aromu mogu se ubaciti i nekoliko zrna crnog bibera ili lovorov list, ali ne treba preterivati sa začinima kako ne bi preuzeli ukus kupusa.

Kiseli kupus može da se pravi i u tegli

Za pripremu manje količine nije neophodno veliko bure. Kupus može uspešno da se kiseli i u većoj staklenoj tegli, pod uslovom da ostane potpuno prekriven rasolom.

Kiseli kupus u tegli Foto: Pawel Michalowski / Alamy / Profimedia

Po potrebi se može pritisnuti čistim odgovarajućim utegom kako bi povrće ostalo ispod površine tečnosti.

Tokom fermentacije stvaraju se gasovi, pa kod zatvorenih posuda treba povremeno proveriti pritisak i po potrebi ga osloboditi. Teglu je najbolje čuvati na mestu koje nije previše toplo i koje nije izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti.

Video: Ovako se pravilno kiseli kupus