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Španski kuvar Pepe Vieira, čiji restoran ima dve Mišelinove zvezdice, koristi jednostavan postupak koji menja klasično pohovanje.

Tajna je u zameni brašna: Kukuruzni skrob umesto pšeničnog

Kod klasičnog pohovanja šnicla se uvalja u pšenično brašno, zatim u jaja i na kraju u prezle. Vieira menja prvi korak i umesto brašna koristi oko 150 grama kukuruznog skroba.

Zašto kukuruzni skrob pravi razliku?

- Tanji sloj i bolje prianjanje: Kukuruzni skrob stvara tanji sloj na mesu nego pšenično brašno, pa se smesa od jaja znatno bolje lepi za površinu.

- Manje upijanje masnoće: Ovako pripremljena korica tokom prženja upija manje ulja, pa je krajnji rezultat manje mastan.

- Ravnomerna hrskavost: Korica postaje laganija, ravnomernija i izrazito hrskava, dok meso unutra zadržava sočnost.

Pohovane šnicle Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Priprema hrskave šnicle u 4 koraka

Ovaj trik se može primeniti na teleće, svinjsko ili pileće meso:

1. Skrob: Šniclu sa svih strana ravnomerno uvaljajte u kukuruzni skrob.

2. Jaja: Zatim je umočite u umućena jaja.

2. Prezle: Uvaljajte meso u nešto krupnije mlevene prezle i lagano ih dlanom pritisnite uz meso.

3. Prženje: Pržite šniclu u većoj količini dobro zagrejanog ulja dok ne dobije zlatnosmeđu boju.

Bezglutenska verzija

Kukuruzni skrob prirodno ne sadrži gluten. Ako želite potpuno bezglutensku verziju, potrebno je koristiti i odgovarajuće bezglutenske prezle i paziti na unakrsnu kontaminaciju.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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