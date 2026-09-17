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Španski kuvar Pepe Vieira, čiji restoran ima dve Mišelinove zvezdice, koristi jednostavan postupak koji menja klasično pohovanje.

Tajna je u zameni brašna: Kukuruzni skrob umesto pšeničnog
Kod klasičnog pohovanja šnicla se uvalja u pšenično brašno, zatim u jaja i na kraju u prezle. Vieira menja prvi korak i umesto brašna koristi oko 150 grama kukuruznog skroba.

Zašto kukuruzni skrob pravi razliku?
- Tanji sloj i bolje prianjanje: Kukuruzni skrob stvara tanji sloj na mesu nego pšenično brašno, pa se smesa od jaja znatno bolje lepi za površinu.
- Manje upijanje masnoće: Ovako pripremljena korica tokom prženja upija manje ulja, pa je krajnji rezultat manje mastan.
- Ravnomerna hrskavost: Korica postaje laganija, ravnomernija i izrazito hrskava, dok meso unutra zadržava sočnost.

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Pohovane šnicle Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Priprema hrskave šnicle u 4 koraka
Ovaj trik se može primeniti na teleće, svinjsko ili pileće meso:

1. Skrob: Šniclu sa svih strana ravnomerno uvaljajte u kukuruzni skrob.
2. Jaja: Zatim je umočite u umućena jaja.
2. Prezle: Uvaljajte meso u nešto krupnije mlevene prezle i lagano ih dlanom pritisnite uz meso.
3. Prženje: Pržite šniclu u većoj količini dobro zagrejanog ulja dok ne dobije zlatnosmeđu boju.

Bezglutenska verzija
Kukuruzni skrob prirodno ne sadrži gluten. Ako želite potpuno bezglutensku verziju, potrebno je koristiti i odgovarajuće bezglutenske prezle i paziti na unakrsnu kontaminaciju.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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Pohovani mladi luk Izvor: Instagram/feelingtastyy