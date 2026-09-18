Pita koju je obožavao slavni Srbin danas nosi njegovo ime: Mihailo Pupin poslednje pare dao za ovu neodoljivu poslasticu (RECEPT)
- Pupinova pita, omiljena poslastica Mihajla Pupina, danas je poznata kao specijalitet u Vojvodini.
- Članak donosi recept za pitu od šljiva sa testom, filom od šljiva i višanja, bademima i šećerom u prahu.
Kada je krenuo u svet da nastavi školovanje, čuveni srpski naučnik Mihajlo Pupin se u svojoj 20. godini uputio iz Praga u Ameriku, gde je stigao sa svega 5 centi u džepu. O tom putu borbe spomenuo je pitu od šljiva, koja se danas tradicionalno naziva "Pupinova pita":
"Kada sam se iskrcao pre četrdeset i osam godina u Kasl Gardenu, imao sam u džepu svega pet centi. I da sam umesto pet centi doneo pet stotina dolara, moja sudbina u novoj, meni potpuno nepoznatoj zemlji, ne bi bila ništa drukčija. Mladi doseljenik, kao što sam tada bio ja i ne počinje ništa dok ne potroši sav novac koji je poneo sobom. Ja sam doneo pet centi i odmah sam ih potrošio na jedan komad pite od šljiva, što je u stvari bila nazovi pita. U njoj je bilo manje šljiva, a više koštica! A da sam doneo i pet stotina dolara, trebalo bi mi samo malo više vremena da ih utrošim, verovatno na slične stvari, a borba za opstanak koja me je očekivala ostala bi ista."
Danas ovaj slatkiš važi za specijalitet u pokrajini Vojvodini, a pripema se lako i ukus je očaravajući.
Recept
Potrebno je za 8 osoba:
Testo
550 g brašna
125 g margarina
250 g šećera
2 jaja (jedno celo i jedno žumance)
2 dl mleka
prašak za pecivo
kašičica sode bikarbone
Fil
700 g šljiva
200 g višanja
250 g šećera
100 g badema
½ kašičice vanilin šećera
Dekoracija
šećer u prahu
Priprema:
1. Šljive oljuštiti i izvaditi koštice (po želji šljive posuti cimetom.
2. U posudi odgovarujeće veličine pomešati brašno i margarin dok se ne dobije rastresita (prhka) tekstura.
3. U mešavinu margarina i brašna dodati 250 g šećera, prašak za pecivo i sodu bikarbonu, dobro promešati, a nakon toga dodati jaje, žumance i mleko. Mesiti dok se ne dobije kompaktno testo koje se odvaja od zidova posude. Po potrebi dodati još brašna.
4. Testo podeliti na dva dela, oklagijom razvući prvu "koru", prekriti dno tepsije za pečenje koja je prethodno dobro podmazana ili obložena papirom za pečenje.
5. Na tu koru rasporediti voće. Voće posuti krupno mlevenim bademima i ostatkom šećera. Prekriti drugom korom napravljenom od ostatka testa.
(Kurir.rs/ Stvar ukusa)
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