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Ko je makar jednom čistio ljute paprike zna koliko dugo njihov miris i neprijatan osećaj peckanja mogu da ostanu na rukama. Obično pranje sapunom često nije dovoljno, naročito ako ste pripremali veću količinu papričica za ajvar, turšiju ili neku drugu zimnicu.

Za karakterističnu ljutinu odgovoran je kapsaicin, jedinjenje koje se ne uklanja lako samo vodom. Upravo zato može da se zadrži na koži i nakon pranja, a problem postaje još neprijatniji ukoliko nesvesno dodirnete oči, nos ili lice.

pečenje paprika za zimnicu Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Jedan od jednostavnih trikova jeste da pre pranja sapunom na ruke nanesete malo ulja ili druge masnoće i dobro ih istrljate. Masnoća može pomoći da se kapsaicin lakše odvoji sa površine kože.

Nakon toga ruke treba temeljno oprati sapunom i toplom vodom, posebno između prstiju i oko noktiju, gde ostaci papričice često mogu da se zadrže.

Ako ste radili sa izrazito ljutim sortama, moguće je da postupak treba ponoviti više puta. Važno je da sve dok osećate peckanje izbegavate dodirivanje očiju i drugih osetljivih delova lica.

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Ovaj mali trik posebno može da bude koristan u sezoni zimnice, kada se odjednom čiste veće količine paprika i papričica, pa kapsaicin duže ostaje na koži.

Najjednostavnija preventiva ipak su rukavice. Ako znate da ćete pripremati veoma ljute paprike, jednokratne rukavice mogu da vas poštede kasnijeg peckanja i neprijatnog mirisa na rukama.

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