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da li ste znali

da li ste znali

Čišćenje fleka sa kauča pomoću krpe i domaće mešavine

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Svakodnevno korišćenje ostavlja vidljive tragove čak i na kvalitetnom nameštaju. Nasloni za ruke vremenom potamne, ivice sedišta postanu sjajne, a prosuta kafa, hrana i sokovi naprave mrlje koje nije jednostavno ukloniti.

Pre nego što pozovete servis za dubinsko pranje ili odlučite da presvučete kauč, možete da isprobate domaću mešavinu od sastojaka koje verovatno već imate. Ipak, oprez je obavezan jer hidrogen može da posvetli pojedine tkanine.

Prvo dobro usisajte nameštaj

usisavanje nameštaja pred čišćenje domaćom mešavinom Foto: Maria Sokor / Alamy / Profimedia

Kauč, trosed ili fotelju najpre detaljno usisajte. Posebno pređite preko šavova, nabora i prostora između jastuka, gde se najčešće zadržavaju prašina, dlake i mrvice.

Ovaj korak nemojte preskakati. Ako prašina ostane na tkanini, u dodiru sa tečnošću može da se pretvori u prljave tragove i dodatno oteža čišćenje.

Sastojci za domaću mešavinu

Potrebno je:

200 do 250 mililitara mlake vode

jedna supena kašika hidrogena od tri odsto

jedna kafena kašičica tečnog sapuna ili deterdženta za sudove

jedna kafena kašičica sode bikarbone

Čišćenje fleka sa kauča pomoću krpe i domaće mešavine Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Sodu bikarbonu najpre potpuno rastvorite u mlakoj vodi. Potom dodajte sapun ili deterdžent, a tek na kraju hidrogen. Mešavinu polako promešajte kako se ne bi napravilo previše pene.

Obavezno je prvo testirajte

Pre čišćenja celog kauča nanesite malu količinu sredstva na skriveni deo tkanine. Sačekajte da se tretirano mesto potpuno osuši i tek onda proverite da li je došlo do promene boje, pojave svetlijeg traga ili oštećenja materijala.

Ako primetite bilo kakvu promenu, nemojte koristiti ovu mešavinu. Hidrogen može da deluje kao blago sredstvo za izbeljivanje, naročito na tamnim i intenzivno obojenim materijalima.

Kauč nikako nemojte natapati

U rastvor umočite svetlu krpu od mikrofibera ili mekanu sunđerastu krpu, a zatim je dobro iscedite. Sredstvo nemojte sipati direktno na nameštaj.

Površinu čistite postepeno, deo po deo, bez jakog trljanja. Najviše pažnje posvetite naslonima za ruke, prednjim ivicama sedišta i mestima koja su potamnela zbog čestog dodirivanja.

Prevelika količina vlage može da prodre u punjenje kauča, produži sušenje i ostavi neprijatan miris. Zato krpa treba da bude vlažna, a ne natopljena.

Čišćenje fleka sa kauča pomoću krpe i domaće mešavine Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Uklonite ostatke sapuna i sode

Nakon čišćenja pređite preko površine drugom, čistom i blago navlaženom krpom. Na taj način uklonićete ostatke sapuna i sode bikarbone, koji bi posle sušenja mogli da ostave bele, grube tragove.

Višak vlage pokupite suvim peškirom, a kauč ostavite da se prirodno osuši u dobro provetrenoj prostoriji. Nemojte ga koristiti dok tkanina ne bude potpuno suva.

Tečni sapun pomaže u razgradnji masnoće koja se taloži na najčešće dodirivanim delovima, dok soda bikarbona može da osveži površinu. Hidrogen se koristi za pojedine mrlje, ali upravo on zahteva najveći oprez.

Na kojim materijalima ne treba koristiti ovu mešavinu

Ovaj postupak nije namenjen koži, svili, somotu, plišu i drugim osetljivim materijalima. Pre čišćenja obavezno proverite deklaraciju i uputstvo proizvođača nameštaja.

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