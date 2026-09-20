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Moderne rerne nude širok raspon programa i mogućnosti pripreme hrane, od klasičnog gornjeg i donjeg grejanja pa sve do grila. Međutim, uprkos tehnološkom napretku, simboli na kontrolnoj tabli i dalje stvaraju nedoumice među korisnicima. Posebno se to odnosi na ikonicu ventilatora, čija pogrešna primena može dovesti do isušivanja jela ili nedovoljno pečenog testa.

Iako dva naizgled gotovo identična simbola sugerišu sličnu funkciju, razlika među njima krije se u ključnom detalju koji mnogi ne primećuju. Pravilan odabir programa ne samo da garantuje ravnomerno pečenje i očuvanje sočnosti namirnica, već značajno utiče i na uštedu električne energije. Zbog toga je razumevanje osnovnih oznaka prvi korak ka boljim kulinarskim rezultatima.

Svi najčešći programi na savremenim uređajima osmišljeni su sa tačno određenom svrhom, pa tako klasični načini pripreme odgovaraju tradicionalnim receptima. Sa druge strane, opcije koje uključuju strujanje vazduha omogućavaju znatno bržu raspodelu toplote. Ipak, kako bi se izbegle najčešće greške, potrebno je tačno razlikovati kruženje vazduha od vrućeg vazduha.

Kruženje vazduha za ravnomerno pečenje bez isušivanja Foto: Nanisimova, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Kruženje vazduha za ravnomerno pečenje bez isušivanja

Ako se na kontrolnoj tabli nalazi simbol ventilatora bez dodatnog kruga oko njega, reč je o funkciji kruženja vazduha. Kod ovog programa ventilator samo raspoređuje toplotu koju prvenstveno stvaraju gornji i donji grejač rerne. Na taj način postiže se ravnomerno strujanje toplog vazduha kroz celu unutrašnjost.

Broj krakova na prikazu ventilatora razlikuje se u zavisnosti od proizvođača i modela uređaja i ne označava snagu samog programa. Ova funkcija izuzetno je praktična za pripremu većine standardnih jela jer omogućava pečenje na nešto nižim temperaturama. Time se postiže manja potrošnja energije bez ugrožavanja kvaliteta pripremljene hrane.

Uprkos svojoj svestranosti, kruženje vazduha ipak zahteva oprez pri izboru jela. Za razliku od naprednijih opcija sa dodatnim grejačima, ovaj program nije uvek idealan za sve vrste pečenja na više nivoa istovremeno. Zbog toga je važno razumeti kako funkcioniše njegova alternativa sa prstenastim grejačem.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)