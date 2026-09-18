Slušaj vest

Društvene mreže prepune su saveta da mašina za pranje sudova može da posluži za čišćenje obuće, igračaka, sportskih štitnika, pa čak i voća i povrća. Iako ovaj uređaj zaista može oprati pojedine predmete koji nisu posuđe, mnogi popularni trikovi nose rizik od oštećenja, deformacije i unakrsne kontaminacije.

Pre nego što bilo šta stavite u mašinu, proverite oznaku proizvođača. Ako na predmetu ili u uputstvu nije navedeno da sme da se pere na ovaj način, sigurnije je izabrati drugu metodu.

1. Održavanje hrane toplom

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Mašinu za sudove ne bi trebalo koristiti kao zamenu za rernu ili uređaj za podgrevanje. Program sušenja ne garantuje da će hrana sve vreme ostati na bezbednoj temperaturi.

Topla jela koja se ne poslužuju odmah trebalo bi čuvati na najmanje 60 stepeni. Za to koristite rernu, grejnu ploču, spori lonac ili posude namenjene održavanju toplote.

2. Pranje kačketa

Iako je pranje kačketa u mašini za sudove postalo popularan internet trik, visoka temperatura i jak deterdžent mogu da oštete boju, oblik i lepljene delove.

Kompanija „Virpul“ ne preporučuje ovaj način pranja upravo zbog mogućnosti deformacije. Najsigurnije je pogledati deklaraciju i kačket oprati ručno ili na blagom programu u mašini za veš, ako je to dozvoljeno.

3. Japanke, patike i gumene čizme

Foto: Profimedia

Obuća može sadržati blato, bakterije, ostatke sa ulice i druge nečistoće kojima nije mesto u uređaju u kojem perete tanjire i pribor za jelo.

Toplota takođe može da oslabi lepak, deformiše đon ili skupi pojedine materijale. Gumenu obuću bolje je oprati četkom, mlakom vodom i odgovarajućim sredstvom, a zatim ostaviti da se osuši na vazduhu.

4. Stakleni tanjir iz mikrotalasne

Ovo je jedan od retkih trikova koji može biti bezbedan, ali samo ako proizvođač navodi da je stakleni tanjir pogodan za pranje u mašini.

Pre pranja sačekajte da se potpuno ohladi. Nagla promena temperature može da dovede do pucanja stakla. Postavite ga stabilno na donju policu, tako da ne udara u druge predmete.

5. Baštenski alat

Foto: Zoonar/Andre Bonn, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Lopatice, makaze i drugi baštenski pribor mogu na sebi imati zemlju, đubrivo, pesticide i mikroorganizme. Zbog toga ih ne treba prati zajedno sa kuhinjskim posuđem.

Metalni delovi mogu da zarđaju, a drvene i lepljene drške da nabubre ili se odvoje. Alat operite zasebno, ručno, a zatim ga dobro osušite.

6. Dečje igračke

U mašinu se mogu staviti samo jednostavne plastične igračke na kojima je naznačeno da su pogodne za takvo pranje. Postavite ih na gornju policu ili u zatvorenu mrežastu korpicu i perite odvojeno od posuđa.

Igračke sa baterijama, elektronikom, lepljenim delovima, bojom, drvetom ili otvorima u kojima može da ostane voda nikada ne stavljajte u mašinu. Program sa visokom temperaturom ne znači automatski da je predmet potpuno sterilisan.

7. Igračke kućnih ljubimaca

Isto pravilo važi i za plastične ili gumene igračke pasa i mačaka. Dozvoljeno je prati samo predmete koje je proizvođač označio kao pogodne za mašinu.

Igračke sa kanapima, punjenjem, baterijama ili ispucalom gumom treba prati ručno ili zameniti. Zbog higijene ih nemojte stavljati u isti ciklus sa tanjirima i priborom za jelo.

8. Voće i povrće

Voće i povrće prepuno pesticida Foto: Shutterstock

Sveže namirnice nikada ne treba prati u mašini za sudove. U uređaju mogu ostati tragovi deterdženta, sredstva za ispiranje i nečistoća iz prethodnih ciklusa.

Voće i povrće treba prati pod čistom tekućom vodom, bez sapuna i deterdženta. Čvrste plodove možete lagano istrljati čistom četkicom namenjenom isključivo hrani. Američka agencija za hranu i lekove

9. Sportska oprema

Kacige, štitnici, guma, pena i lepljeni spojevi mogu da se deformišu pod uticajem toplote. Time oprema ne gubi samo izgled već, u pojedinim slučajevima, i zaštitnu funkciju.

Štitnike za zube, kacige i drugu opremu čistite isključivo prema uputstvu proizvođača. Zaštitne kacige ne treba prati u mašini osim ako je takav postupak izričito dozvoljen.

10. Četke za šminku i pribor za nokte

Foto: Shutterstock

Visoka temperatura može da rastopi lepak koji drži dlačice četkice, dok jak deterdžent može da ošteti prirodna i sintetička vlakna. Četke za šminkanje zato je bolje prati ručno blagim sapunom i sušiti položene.

Mašina za sudove nije zamena za pravilnu dezinfekciju pinceta, makazica i drugog pribora za negu. Metal može da korodira, a jedan ciklus pranja ne garantuje sterilnost.

Ne mešajte sodu bikarbonu i sirće

Soda bikarbona i sirće burno reaguju kada se spoje, ali se pritom u velikoj meri međusobno neutrališu. Zbog toga njihova zapenjena mešavina nije čudotvorno sredstvo za svaki predmet.

U mašinu nemojte sipati eterična ulja niti domaće kombinacije sredstava. Koristite isključivo deterdžent preporučen za mašine za pranje sudova i sledite uputstvo proizvođača uređaja.

Video: Kako da sudovi iz mašine budu suvi