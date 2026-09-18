Slušaj vest

Usisivač bi trebalo da ukloni prljavštinu sa poda, ali ponekad tokom čišćenja napravi problem koji je mnogo teže rešiti. Dovoljno je da se na donjoj strani nastavka zaglavi sitno zrnce peska ili neki drugi tvrdi komadić i nekoliko poteza preko parketa može da ostavi tanke ogrebotine.

Jedan jednostavan kućni trik može da smanji taj rizik, a potrebno vam je nešto što gotovo sigurno već imate u fioci - selotejp ili druga glatka lepljiva traka.

Ne stavlja se preko otvora kroz koji usisivač uvlači prašinu, već na delove nastavka koji tokom čišćenja dolaze u direktan kontakt sa podom.

Gde tačno treba zalepiti traku?

Okrenite nastavak usisivača i prvo dobro pregledajte njegovu donju stranu.

Ako ima tvrde plastične ivice koje klize neposredno preko poda, na njih možete zalepiti uske komade glatke lepljive trake, vodeći računa da ne prekrijete otvor za usisavanje, točkiće, četke ili druge pokretne delove.

lepljiva traka Foto: Promo

Traka pravi tanak sloj između tvrde plastike i površine poda, pa nastavak može nežnije da klizi preko parketa ili laminata.

Posebno može biti korisna ako je donja strana starijeg nastavka već gruba ili ima sitna oštećenja.

Traka ima još jednu praktičnu svrhu

Pre nego što počnete da usisavate, komadić selotejpa možete iskoristiti i kao brz način da pokupite ono što ne želite da završi u usisivaču.

Dlačice, konci, sitne mrvice ili prljavština zalepljena za sam nastavak mogu se ukloniti lepljivom stranom trake.

To je posebno korisno oko četkica i ivica nastavka, gde se često nakupljaju dlake i vlakna.

Ali selotejp nije najvažnija zaštita parketa

Ako imate drveni pod, mnogo važnije od samog trika jeste da redovno proveravate donju stranu nastavka usisivača.

Najveći problem mogu napraviti pesak, sitni kamenčići i druge tvrde čestice koje se zaglave između nastavka i poda. Kada nastavak zatim vučemo napred-nazad, čestica praktično počinje da se ponaša kao brusni materijal.

Zato pre usisavanja osetljivog poda pogledajte da li je donja površina čista.

Ako vaš usisivač ima poseban nastavak ili podešavanje za parket i tvrde podove, to je bolji izbor od improvizovanog rešenja.

Pazite koju traku koristite

Nije dobra ideja uzeti bilo kakvu jaku lepljivu traku i ostaviti je na nastavku mesecima.

Lepak vremenom može da počne da se odvaja, skuplja prašinu i ostavlja lepljive naslage. Ako primetite da su se ivice trake podigle ili da se lepak razmazuje, odmah je skinite i očistite nastavak.

Usisivač Foto: Profimedia

Traku povremeno zamenite, posebno ako usisivač često koristite.

Još bolje rešenje mogu biti tanke samolepljive filcane trake namenjene zaštiti nameštaja i podova, pod uslovom da su postavljene tako da ne ometaju rad nastavka.

Jedan minut pre usisavanja može sprečiti mnogo veći problem

Ogrebotine na parketu teško je potpuno ukloniti, posebno ako su prošle kroz završni zaštitni sloj drveta.

Zato je mnogo lakše sprečiti ih nego kasnije pokušavati da ih prikrijete.

Okrenite nastavak, uklonite pesak i tvrde čestice, proverite da li su točkići i četke čisti, a ako tvrde plastične ivice direktno dodiruju pod, tanak sloj odgovarajuće trake može poslužiti kao dodatna zaštita.

Mali trik traje nekoliko minuta, a parket je jedna od onih stvari u kući na kojima posledice jednog zaglavljenog zrnca peska mogu ostati godinama.

VIDEO: U uputstvu od usisivača pronađeni dijamanti