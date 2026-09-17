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Sa prvim svežijim danima i zvaničnim krajem letnjih vrućina, mnogi od nas dobijaju nalet nove energije. Čim spakujemo letnje rekvizite, na red dolaze poslovi u dvorištu koje smo mesecima vešto odlagali boraveći u hladu i pod klima-uređajima.

Jesen je zapravo idealan period za veliko preuređenje, doterivanje doma i pripremu bašte i dvorišta za predstojeće mesece. Istraživanja pokazuju da su ljudima širom sveta ubedljivo najvažniji jesenji projekti upravo generalno sređivanje životnog prostora i radovi na otvorenom – ne samo zbog praktičnih koristi, već i zato što nam ove aktivnosti neverovatno prijaju i popravljaju raspoloženje.

Evo kojih pet jesenjih poslova donosi najviše rezultata i vraća mir u naš prostor:

1. Generalno jesenje čišćenje

Jesenje čišćenje već godinama drži prvo mesto na listi sezonskih obaveza. Ipak, fokus nije na zatvaranju u kuće, već na velikom spremanju bašte i dvorišta pre nego što stegnu prvi mrazevi. Iako mnogi priznaju da im je najteže da uopšte krenu, osećaj zadovoljstva i ponosa kada se posao završi je neprocenjiv.

2. Uređenje bašte i sadnja novih biljaka

Baštovanstvo je odmah iza čišćenja po popularnosti. Većina ljubitelja biljaka u ovom periodu obnavlja zasade, sadi novo cveće ili priprema zemlju za proleće. Prvi korak je uvek detaljno uklanjanje korova i čišćenje leja. Posebna pažnja posvećuje se izboru biljaka koje vole jesen i lakše podnose lokalne uslove.

Iskusni baštovani uvek stavljaju novine u baštu Foto: Shutterstock

3. Sređivanje dvorišta i travnjaka

Jesen je ključna za oporavak i negu travnjaka nakon letnjih suša. Malčiranje cvetnih leja, prihranjivanje biljaka, redovno košenje i popravka oštećenih delova travnjaka obezbeđuju da zelene površine ostanu zdrave i bujne tokom cele naredne sezone.

4. Odlaganje roštilja za narednu sezonu

Hladniji jesenji dani znače i polako spuštanje zavese na sezonu roštiljanja na otvorenom. Pre nego što spakujete opremu, preporučuje se temeljno čišćenje roštilja, uklanjanje masnoća i pregled dodataka. Mnogi ovo vreme koriste i da uhvate sniženja i obnove pribor za iduću godinu.

5. Održavanje električnih i baštenskih alata

Kosilice, trimeri, makaze za živu ogradu i drugi alati odradili su lavovski deo posla tokom leta, pa im je sada potreban predah. Jesen je savršen trenutak da se oprema očisti, po potrebi odnese na servis ili zamene potrošni delovi. Redovno održavanje produžava im vek trajanja i štedi novac na proleće.

Iako na prvu loptu zvuči kao spisak kućnih zadataka, jesenji radovi su zapravo sjajna prilika da provedemo više vremena na svežem vazduhu, budemo fizički aktivni i udahnemo novu energiju u svoj dom.

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