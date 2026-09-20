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Ponekad joj samo nedostaje jedan važan mineral, gvožđe. Ipak, pre nego što posegnete za starim baštenskim trikom sa zarđalim ekserima, trebalo bi da znate šta zaista može da pomogne.

Problem obično počinje neupadljivo, blagim bledenjem najmlađih listova. Međutim, vrlo brzo cela površina lista može poprimiti izrazito žutu, gotovo sablasnu boju, dok lisne žile ostaju tamnozelene.

Ova pojava poznata je kao intervenalna hloroza i predstavlja znak da biljka ne dobija dovoljno gvožđa u obliku koji može da iskoristi. Česta je kod biljaka poput hortenzija i azaleja, naročito kada rastu u zemljištu koje je previše alkalno.

Kako objašnjava Gardening Know How, pravi problem nije uvek u tome što u zemlji nema gvožđa, već u tome što biljka ne može da ga usvoji.

Zašto listovi postaju žuti?

Gvožđe je neophodno za stvaranje hlorofila, pigmenta koji listovima daje karakterističnu zelenu boju i omogućava biljci da efikasno obavlja fotosintezu.

hortenzija Foto: NAPA / Alamy / Profimedia

Kada biljka ne može da usvoji dovoljno gvožđa, najmlađi listovi prvi počinju da blede. Kako problem napreduje, listovi postaju sve žući, dok njihove žile ostaju zelene.

Ako se stanje ne popravi, biljka može oslabiti, sporije rasti i imati manje cvetova.

Zbog toga mnogi baštovani posežu za starim trikom koji se prenosi generacijama – zarđalim ekserima.

Da li zarđali ekseri zaista pomažu?

Ideja na prvi pogled zvuči logično.

Rđa sadrži gvožđe, a biljkama je potrebno gvožđe. Zato se dugo verovalo da nekoliko starih, zarđalih eksera u kanti za zalivanje ili zemlji može pomoći hortenzijama i azalejama da se oporave.

Međutim, stvarnost je malo složenija.

Problem nije u tome što je gvožđe iz eksera potpuno beskorisno, već u tome što se iz rđe oslobađa veoma sporo i u obliku koji biljka teško može da iskoristi. Samo prisustvo gvožđa u zemljištu ne znači da će ga koren automatski usvojiti.

Posebno je problematično alkalno zemljište, kakvo se često nalazi u baštama. U takvim uslovima gvožđe može biti prisutno u zemlji, ali ostati nedostupno korenovom sistemu.

hortenzija Foto: Ruth Black / Alamy / Profimedia

Zato zarđali ekser može da ostane u zemljištu godinama, a da vaša hortenzija i dalje ima žute listove.

Ako ste već isprobali ovaj trik, nema razloga za paniku. Zarđali ekseri najverovatnije neće napraviti ozbiljnu štetu biljci, ali ne treba očekivati ni da će rešiti problem sa nedostatkom gvožđa.

Prvo proverite zemljište

Pre nego što dodate bilo kakvo đubrivo ili preparat, najpametnije je da proverite pH vrednost zemljišta.

Upravo ona može biti ključna za razumevanje problema.

Ako je zemljište previše alkalno, gvožđe može postati teško dostupno biljci čak i kada ga u zemlji ima dovoljno.

Jednostavan pH tester za zemljište može vam pokazati da li je problem upravo u kiselosti, odnosno alkalnosti zemljišta.

Hortenzije i azaleje uglavnom bolje uspevaju u blago kiselom zemljištu, pa nepravilna pH vrednost može uticati ne samo na boju lišća već i na opšte zdravlje biljke.

Šta uraditi ako hortenzija ima žute listove?

Ako test pokaže da je zemljište alkalno, biljci je potrebno pomoći da gvožđe ponovo postane dostupno.

Za razliku od zarđalih eksera, preparati sa gvožđem namenjeni biljkama mogu biti mnogo efikasnije rešenje. Posebno se koriste proizvodi sa helatnim gvožđem, jer biljka može lakše da ga usvoji.

hortenzija Foto: Profimedia

Ipak, važno je ne dodavati preparate naslepo. Najpre treba utvrditi da li je zaista reč o nedostatku gvožđa i da li je pH zemljišta odgovarajući.

Ukoliko se problem ponavlja, potrebno je razmotriti i druge faktore – drenažu, zalivanje, stanje korena i sastav zemljišta.

Žuti listovi zato nisu samo estetski problem. Oni su često način na koji biljka pokazuje da joj nešto nedostaje.

A ako želite da se vaše hortenzije i azaleje oporave i ponovo budu zdrave i bujne, nemojte se oslanjati samo na zarđale eksere. Mnogo je korisnije prvo razumeti šta se događa u zemljištu, a zatim biljci obezbediti gvožđe u obliku koji zaista može da iskoristi.

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