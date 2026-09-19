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Prilikom pripreme zimnice, grožđe uglavnom jedemo sveže dok ga ima ili ga čuvamo u obliku soka ili slatkog džema, dok tegle s turšijom povezujemo s krastavcima, paprikama, karfiolom i drugim povrćem.

Ipak, ukiseljeno grožđe s papričicama je jednako slasna i zdrava turšija, a naročito će se dopasti onima koji vole da eksperimentišu s ukusima.

U pitanju je zanimljiva, pikantna kombinacija koja spaja prirodnu slatkoću grožđa s ljutinom papričica i kiselkastim ukusom sirćeta. Zbog tog kontrasta je turšijsko grođe fenomenalan dodatak svakom zimskom ručku, a naročito dobro ide uz pečenje, masnija jela i različite specijalitete od mesa. I, ne brinite, priprema je jednostavnija nego što možda deluje!

Grožđe je, poznato je, bogat izvor vitamina C, A, K i vitamina B grupe, kao i minerala poput kalijuma, mangana, gvožđa, magnezijuma i fosfora. Ovo slasno voće sadrži i vlakna i antioksidanse, pa neobična zimnica, osim zanimljivog ukusa, pruža i raznovrsne hranljive sastojke.

Grožđe u turšiji s ljutim papričicama

Sastojci:

2 kg grožđa

3 kašike šećera

8-10 manjih ljutih papričica

1 l vode

200 ml sirćeta

1,5 kašika soli

vinobran – na vrh kašičice

biber u zrnu po ukusu

lovorov list po ukusu

Turšija od grožđa Foto: Profimedia

Priprema

1. Najpre napravite tečnost kojom ćete naliti grožđe. U veću šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so, šećer, biber u zrnu i lovorov list.

2. Stavite sve na ringlu i sačekajte da provri. Kada proključa, sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da se tečnost prohladi.

3. Dok se marinada hladi, pripremite voće i papričice. Dobro operite grožđe, odvojite bobice od peteljki i ostavite ih da se ocede. Po potrebi ih dodatno prosušite papirnim ubrusima kako na njima ne bi ostalo mnogo vode.

4. Zatim uklonite peteljke ljutim papričicama, operite ih i takođe dobro osušite.

5. Kad tečnost bude mlaka, umešajte vinobran, u količini od vrha kašičice, i dobro promešajte da se ravnomerno sjedini sa marinadom.

6. U prethodno sterilisane tegle naizmenično rasporedite grožđe i ljute papričice. Kada ih napunite, prelijte sadržaj ohlađenom tečnošću tako da grožđe i papričice budu prekriveni.

Potom tegle dobro zatvorite poklopcima, a zatim ih odložite na tamno, suvo i hladnije mesto.

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