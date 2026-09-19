Najbolja zimnica od grožđa se pravi brzo i lako: Jedan sastojak daje pikantan ukus i slaže se uz svako jelo
- Turšijsko grožđe s ljutim papričicama spaja slatkoću, ljutinu i kiselinu, pa je zanimljiv dodatak zimskom ručku uz pečenje i mesna jela.
- Priprema je jednostavna: grožđe i papričice slažu se u sterilisane tegle i preliju marinadom od vode, sirćeta, soli, šećera i začina.
Prilikom pripreme zimnice, grožđe uglavnom jedemo sveže dok ga ima ili ga čuvamo u obliku soka ili slatkog džema, dok tegle s turšijom povezujemo s krastavcima, paprikama, karfiolom i drugim povrćem.
Ipak, ukiseljeno grožđe s papričicama je jednako slasna i zdrava turšija, a naročito će se dopasti onima koji vole da eksperimentišu s ukusima.
U pitanju je zanimljiva, pikantna kombinacija koja spaja prirodnu slatkoću grožđa s ljutinom papričica i kiselkastim ukusom sirćeta. Zbog tog kontrasta je turšijsko grođe fenomenalan dodatak svakom zimskom ručku, a naročito dobro ide uz pečenje, masnija jela i različite specijalitete od mesa. I, ne brinite, priprema je jednostavnija nego što možda deluje!
Grožđe je, poznato je, bogat izvor vitamina C, A, K i vitamina B grupe, kao i minerala poput kalijuma, mangana, gvožđa, magnezijuma i fosfora. Ovo slasno voće sadrži i vlakna i antioksidanse, pa neobična zimnica, osim zanimljivog ukusa, pruža i raznovrsne hranljive sastojke.
Grožđe u turšiji s ljutim papričicama
Sastojci:
2 kg grožđa
3 kašike šećera
8-10 manjih ljutih papričica
1 l vode
200 ml sirćeta
1,5 kašika soli
vinobran – na vrh kašičice
biber u zrnu po ukusu
lovorov list po ukusu
Priprema
1. Najpre napravite tečnost kojom ćete naliti grožđe. U veću šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so, šećer, biber u zrnu i lovorov list.
2. Stavite sve na ringlu i sačekajte da provri. Kada proključa, sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da se tečnost prohladi.
3. Dok se marinada hladi, pripremite voće i papričice. Dobro operite grožđe, odvojite bobice od peteljki i ostavite ih da se ocede. Po potrebi ih dodatno prosušite papirnim ubrusima kako na njima ne bi ostalo mnogo vode.
4. Zatim uklonite peteljke ljutim papričicama, operite ih i takođe dobro osušite.
5. Kad tečnost bude mlaka, umešajte vinobran, u količini od vrha kašičice, i dobro promešajte da se ravnomerno sjedini sa marinadom.
6. U prethodno sterilisane tegle naizmenično rasporedite grožđe i ljute papričice. Kada ih napunite, prelijte sadržaj ohlađenom tečnošću tako da grožđe i papričice budu prekriveni.
Potom tegle dobro zatvorite poklopcima, a zatim ih odložite na tamno, suvo i hladnije mesto.
(Kurir.rs/Glossy)
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