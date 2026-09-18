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Tiktokerka Izi, koja na profilu @dose_ofizzy ima više od 13 hiljada pratilaca, objavila je gotovo pet minuta dug snimak privatnog razgovora sa bivšim dečkom. Video je nastao pre godinu dana, neposredno pre njihovog raskida, a Izi je odlučila da ga podeli tek sada.

"Razmišljala sam da li treba ovo da objavim. Ovaj privatni razgovor između mog bivšeg i mene mogao je zauvek da ostane u mom telefonu, ali nešto me tera da ga podelim", napisala je.

Izi je objasnila da se ranije borila sa poremećajem ishrane te da joj je posebno zasmetalo što je partner komentarisao koliko jede i kako joj se telo promenilo. Prema njenim rečima, rekao joj je: "Jedeš više od mene" i "Znaš da više nisi iste veličine kao prošle godine, zar ne?"

"Mislim da imaš neke zanimljive navike u ishrani"

Na snimku se većinom vidi plafon prostorije, dok se u pozadini čuje njihov razgovor. Bivši joj u jednom trenutku govori da ima "neke zanimljive navike u ishrani" i da bi trebalo "malo da razmisli o tome kako jede". Izi mu odgovara da ne veruje da je njegova namera da joj pomogne da bude zdravija.

"Želiš da budem oko 2 kilograma mršavija i da jedem manje više nego što želiš da budem srećna i zdrava", govori mu.

On nastavlja da objašnjava da se, prema njegovom mišljenju, određene navike s vremenom sabiraju te kao primer spominje desert svake večeri. U jednom trenutku govori i o mogućem dobitku na težini, dok Izi jasno daje do znanja da ne želi da joj partner određuje šta i koliko sme da jede.

"Ne treba da kontrolišeš kako jedem", poručuje mu.

Kasnije objašnjava i zašto su takvi komentari za nju posebno osetljivi. Govori mu da je prošla lečenje i da je oporavak dugotrajan proces.

Tiktokerka podelila snimak razgovora sa bivšim dečkom Foto: Printscreen/TikTok

"Radije bih bila ove težine, zdrava i srećna, nego išla drugim putem", kaže pred kraj razgovora.

Nakon razgovora tražila je odgovor na TikToku

U opisu videa Izi se prisetila i večeri kada su komentari izrečeni. Kaže da je tada otvorila TikTok i u pretragu ukucala pitanje da li je normalno da dečko komentariše hranu koju jede ili njenu težinu.

"Imala sam snažan osećaj da to nije u redu, nije normalno i nije prihvatljivo, a ipak se mali deo mene pitao da li sam samo preosetljiva ili sam stvarno debela pa su njegovi komentari opravdani", napisala je.

Dodala je da je i sama bila svesna da joj se telo promenilo, ali da je upravo partner bio poslednja osoba od koje je želela da čuje komentare zbog kojih bi se osećala posramljeno. Godinu dana kasnije snimak, kaže, doživljava potpuno drugačije: "Više me ne boli da gledam ovaj video. Ponosna sam na sebe."

Komentari su preplavili objavu

Snimak je izazvao brojne reakcije, a mnogi gledaoci su posebno komentarisali činjenicu da je bivši nastavio da brani svoje stavove i nakon što mu je Izi objasnila kako na nju utiču.

Tiktokerka objavila snimak razgovora sa bivšim dečkom Foto: Printscreen/TikTok

"Ne mogu da verujem da jednostavno nije prestao da govori", napisala je jedna osoba.

"Ako muškarac ikada komentariše tvoju težinu, odmah idi", stoji u drugom komentaru, dok je jedna korisnica njegovo ponašanje opisala kao "negging", odnosno pokušaj narušavanja tuđeg samopouzdanja kroz naizgled usputne negativne komentare.

Posebno su reagovali i na činjenicu da je, prema Izi, znao za njenu raniju borbu sa poremećajem ishrane. "Činjenica da je sve to govorio znajući kroz šta si prošla... Drago mi je da si izašla iz tog odnosa", napisala je jedna pratiteljka.

Izi pak danas na razgovor gleda kao na podsetnik koliko se njen odnos prema sebi promenio. U opisu je naglasila da ne želi da joj iko govori kada ili šta sme da jede te da ni drugima ne preporučuje pokušaje kontrolisanja partnerove ishrane, bez obzira na njegovu prošlost.

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