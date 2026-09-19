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Sa dolaskom jeseni i hladnijih noći, sobne biljke koje su proleće i leto provele na terasi ili balkonu trebalo bi vratiti u zatvoren prostor. Ipak, nemojte ih odmah unositi među ostale biljke, jer zajedno sa saksijama u stan mogu stići i štetočine.

Biljke koje su mesecima bile napolju privlače različite insekte, a mnoge od njih teško je primetiti na prvi pogled. Dovoljna je samo jedna zaražena biljka da se problem brzo proširi na čitavu kućnu kolekciju.

cveće na terasi Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Pažljivo pregledajte svaki list

Pre unošenja detaljno pregledajte listove, stabljike i površinu zemlje. Obratite pažnju na sitne insekte, lepljive tragove, beličaste naslage, tanke niti nalik paučini, žute mrlje i rupice na listovima.

Posebno proverite naličje listova, mesta na kojima se list spaja sa stabljikom i mlade izdanke. Upravo se na tim delovima najčešće skrivaju biljne vaši, grinje i drugi neželjeni stanovnici.

Ne zaboravite ni saksiju. Insekti i njihova jaja mogu da ostanu u pukotinama, na spoljašnjim zidovima posude, ispod oboda ili u podmetaču.

Zaraženu biljku odmah odvojite

cveće na terasi Foto: Zoonar/Picasa, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Ako primetite bilo kakav znak štetočina, biljku nemojte stavljati pored zdravih primeraka. Odvojite je, očistite i tretirajte odgovarajućim sredstvom, a zatim je ponovo detaljno pregledajte.

Tretman je ponekad potrebno ponoviti, naročito ako su u zemlji ili na listovima ostala jaja. Biljku vratite među ostale tek kada budete sigurni da je problem potpuno uklonjen.

Čak i kada na prvi pogled deluje zdravo, korisno je da nekoliko dana provede odvojena od ostatka kolekcije. Ovaj kratki karantin ostavlja dovoljno vremena da se pojave eventualni znaci koji ranije nisu bili vidljivi.

Nije svakoj biljci potrebno presađivanje

cveće na terasi Foto: Nanisimova, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Unošenje biljke sa balkona ne znači da je odmah treba presaditi. Ako ima dovoljno prostora u saksiji, zdravo korenje i kvalitetnu zemlju, najbolje je da ostane u postojećoj posudi.

Presađivanje može predstavljati dodatni stres u trenutku kada se biljka već prilagođava promeni temperature, svetlosti i vlažnosti vazduha. Nova saksija potrebna je samo ako je korenje potpuno ispunilo staru, zemlja postala previše zbijena ili postoje znaci truljenja i drugih problema.

Pre unošenja uklonite suve, požutele i oštećene listove. Sa biljke i saksije očistite prašinu, zemlju, paučinu i druge nečistoće koje su se nakupile tokom boravka napolju.

Držite ih dalje od radijatora

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Biljke u stanu očekuju potpuno drugačiji uslovi nego na balkonu. Imaće manje prirodnog svetla, višu temperaturu i suvlji vazduh, pa im je potrebno vreme da se priviknu.

Nemojte ih postavljati neposredno uz radijator, klima-uređaj ili vrata koja se često otvaraju. Iznenadne temperaturne promene, suv vazduh i promaja mogu izazvati opadanje listova i dodatno oslabiti biljku.

Posle unošenja smanjite i količinu vode. Zbog manje svetlosti i sporijeg rasta biljke tokom jeseni i zime troše manje vlage, pa preterano zalivanje može dovesti do truljenja korena. Pre svakog zalivanja proverite da li se gornji sloj zemlje dovoljno osušio.

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