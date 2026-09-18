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Kejt Midlton godinama važi za jednu od najsmirenijih članica britanske kraljevske porodice. Čak i kada je izložena ogromnoj pažnji javnosti, princeza od Velsa gotovo uvek deluje pribrano, dostojanstveno i potpuno posvećeno obavezama. Prema astrologiji, takvo ponašanje nije iznenađenje - Kejt je rođena 9. januara,u znaku Jarca.

Pripadnici ovog znaka poznati su po disciplini, odgovornosti i sposobnosti da ostanu usredsređeni čak i kada se od njih očekuje mnogo. Njihova snaga ne ogleda se u velikim rečima, već u istrajnosti i spremnosti da nastave dalje onda kada bi mnogi odustali.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/8 Vidi galeriju Venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton Foto: JOHN STILLWELL / AFP / Profimedia, Anwar Hussein / Avalon / Profimedia, JOHN STILLWELL / AFP / Profimedia, Avalon / Avalon / Profimedia

Ne čekaju motivaciju, već se oslanjaju na disciplinu

Jarčevi dobro znaju da se veliki rezultati ne postižu preko noći. Spremni su da budu strpljivi, dugo rade i pažljivo prate put koji su sebi zacrtali.

Za razliku od onih kojima je potreban stalni nalet inspiracije, oni se oslanjaju na radne navike i osećaj dužnosti. Kada nešto obećaju, učiniće sve što mogu da svoju reč održe. Upravo zbog te doslednosti ljudi ih često doživljavaju kao pouzdane osobe na koje mogu da se oslone.

Kejt Midlton na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Čak i kada nisu najbolje raspoloženi, Jarčevi će se truditi da obave ono što se od njih očekuje. Privatne brige retko dozvoljavaju da potpuno poremete njihove planove.

Pod pritiskom ne gube glavu

U napetim okolnostima Jarac se najpre okreće onome što može da kontroliše. Ne voli da važne odluke donosi u afektu niti da dozvoli da ga trenutne emocije odvedu u pogrešnom smeru.

Donald Tramp i Kejt Midlton tokom svečane večere Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Zbog toga pripadnici ovog znaka spolja često izgledaju izuzetno smireno, čak i kada se u sebi bore sa velikim pritiskom. Umesto panike, problemima pristupaju praktično i pokušavaju da ih rešavaju korak po korak.

Astrolozi upravo tu osobinu posebno povezuju sa Kejt Midlton, koja je i tokom najtežih životnih perioda u javnosti nastojala da zadrži dostojanstvo i kontrolu.

Odgovornost im je uvek na prvom mestu

Jarčevi teško podnose pomisao da nisu ispunili očekivanja. Obaveze shvataju ozbiljno, a prema sebi mogu da budu stroži nego prema bilo kome drugom.

Kejt Midlton Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ne vole nedovršene poslove i retko očekuju da drugi rešavaju probleme za koje se sami smatraju odgovornim. Kada prihvate neki zadatak, posvetiće mu se do kraja, čak i ako ih to košta odmora i slobodnog vremena.

Njihova izdržljivost pomaže im da opstanu u okolnostima u kojima bi drugi odavno izgubili strpljenje. Ipak, upravo zbog snažnog osećaja dužnosti često preuzimaju više nego što bi trebalo.

Visoki standardi mogu skupo da ih koštaju

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Najveća snaga Jarca istovremeno može da postane i njegova slabost. Pripadnici ovog znaka navikli su da od sebe očekuju mnogo, pa teško priznaju da su iscrpljeni ili da im je potreban predah.

Odmaranje ponekad doživljavaju kao gubljenje vremena, dok traženje pomoći mogu pogrešno da protumače kao znak slabosti. Zbog toga često nastavljaju da rade i onda kada im telo i um jasno poručuju da bi trebalo da uspore.

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