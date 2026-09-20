Da li znate koliko često treba prati peškire? Ovaj bi trebalo na svaka dva dana, a niko to ne poštuje
- Peškire za telo treba prati nakon tri do četiri upotrebe, odnosno najmanje jednom nedeljno, a pre pranja ih je važno potpuno osušiti.
- Peškire za ruke treba menjati znatno češće, po mogućstvu svakog dana ili svakog drugog dana, naročito ako ih koristi više osoba.
- Omekšivač može da stvori sloj na vlaknima i smanji upijanje peškira, pa ga treba koristiti oprezno.
Peškiri mogu delovati čisto čak i kada se u njihovim vlaknima već nalaze masnoće sa kože, izumrle ćelije kože, vlaga i brojne bakterije. Peškiri za ruke mogu biti posebno problematični jer ih tokom dana koristi više osoba; stoga bi ih trebalo menjati znatno češće nego peškire za telo.
Stručnjaci za čišćenje uglavnom savetuju pranje peškira za telo nakon tri do četiri upotrebe. U praksi, to znači najmanje jednom nedeljno – ili češće, u zavisnosti od okolnosti.
Ipak, isto pravilo ne važi za svaki peškir u domu.
Vlaga i ostaci sa kože pogoduju razmnožavanju bakterija
Ešli Tores, stručnjak za čišćenje i menadžer tima u kompaniji „Karen’s Green Maids”, upozorava da peškiri mogu biti mnogo prljaviji nego što izgledaju.
Bakterije bujaju u toplim i vlažnim sredinama, dok pamučni peškiri lako zadržavaju masnoće sa tela i izumrle ćelije kože.
„Kada se brišete peškirom, na njemu ostavljate još više materija kojima se mikroorganizmi hrane. Vremenom to dovodi do neprijatnog mirisa ustajalosti”, objasnila je Tores za portal Apartment Therapy.
Peškiri za telo se generalno mogu koristiti tri do četiri puta pre pranja, pod uslovom da se između upotreba potpuno osuše. Najbolje ih je raširiti na držač i obezbediti dobru cirkulaciju vazduha u kupatilu.
Peškire za ruke menjajte znatno češće
Za razliku od peškira za telo, peškiri za ruke se mnogo brže prljaju. Više ljudi ih koristi tokom dana, a taj problem je još izraženiji u domaćinstvima sa decom ili kada dolaze gosti. „Peškiri za ruke se mnogo brže prljaju jer ih više osoba koristi tokom dana nakon brzog pranja ruku. Ako ruke nisu temeljno oprane, velika količina bakterija prenosi se na peškir”, objasnila je stručnjakinja.
Iz tog razloga, ona preporučuje pranje peškira za ruke svakog dana ili svakog drugog dana. Ako više članova porodice koristi isti peškir, trebalo bi ga menjati svakodnevno.
Kada sve peškire treba prati češće?
U određenim situacijama ne treba čekati da prođu preporučene tri ili četiri upotrebe. Češće pranje se savetuje ako je neko u domaćinstvu bolestan, ima ekcem ili akne, ili ako više osoba deli isti peškir.
Dodatan oprez potreban je u veoma vlažnim prostorijama i kupatilima bez dobre ventilacije, gde peškiri dugo ostaju vlažni. „Ako je neko u domaćinstvu bolestan, ima ekcem ili akne, ako živite u vlažnoj klimi, ako se peškiri ne mogu potpuno osušiti ili ako ih delite sa partnerom ili drugim članom porodice, razmislite o tome da ih češće perete”, savetuje Tores.
Nikada ne ostavljajte mokar peškir na podu
Jedna od najvećih grešaka je ostavljanje mokrog, zgužvanog peškira na kuki, krevetu ili podu. Bez dovoljnog protoka vazduha, vlakna ostaju vlažna satima, stvarajući idealne uslove za razvoj neprijatnih mirisa i mikroorganizama.
„Peškiru je potreban protok vazduha da bi se osušio između upotreba. Ako ostane vlažan i nakon nekoliko sati, moraćete češće da ga perete”, upozorio je stručnjak.
Stoga je najbolje potpuno raširiti peškir i provetriti kupatilo ili uključiti ventilator.
Omekšivač može smanjiti moć upijanja
Pamučne peškire treba prati deterdžentom na najvišoj temperaturi koju dozvoljavaju uputstva proizvođača. Više temperature mogu pomoći u uklanjanju masnoće i prljavštine nakupljene duboko u vlaknima.
Ipak, ne treba preterivati sa upotrebom omekšivača. Vremenom on može stvoriti sloj na vlaknima, zbog čega peškiri slabije upijaju vodu i zadržavaju više ostataka.
Video: Saveti za pranje veša