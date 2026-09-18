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Pileća krilca pripremaju se u rerni, bez prženja u dubokom ulju, a zahvaljujući marinadi ostaju mekana i sočna iznutra.

Za poseban ukus zaslužna je kombinacija belog luka, kečapa, roštilj sosa i slatkog čili sosa. Količinu dodatnog čilija možete prilagoditi tome koliko ljuto volite.

Sastojci:

20 pilećih krilaca

4 čena belog luka

2 kašike ulja

2 kašike kečapa

3-4 kašike roštilj sosa

4 kašike slatkog čili sosa

čili po ukusu

so i biber

Pileća krilca Foto: Mariia Komar / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

U dubljoj posudi sjedinite ulje, usitnjen beli luk, kečap, roštilj sos i slatki čili sos. Dodajte čili, so i biber, pa sve dobro izmešajte dok se sastojci ne povežu.

Krilca operite i temeljno osušite papirnim ubrusom. Ubacite ih u pripremljenu marinadu i dobro ih premažite sa svih strana.

Mogu se odmah staviti u rernu, ali će ukus biti intenzivniji ako ih ostavite da odstoje najmanje pola sata u frižideru. Ako imate vremena, mariniranje od nekoliko sati daće još bolji rezultat.

Rernu uključite na 200 stepeni. Pleh prekrijte papirom za pečenje, pa rasporedite krilca tako da se međusobno ne dodiruju. Ostatak marinade premažite preko mesa.

Krilca pecite približno 50 minuta, odnosno dok spolja ne dobiju lepu zlatno-braon koricu, a meso iznutra bude potpuno termički obrađeno.

Ako želite posebno hrskavu završnicu, nekoliko minuta pre kraja uključite jači gornji grejač. Budite oprezni jer zbog sosa površina može brzo da potamni.

Najukusnija su dok su još topla. Uz njih možete poslužiti pomfrit, svežu salatu ili lagani sos od kisele pavlake, peršuna i limete.

Ova krilca su odlična kao glavno jelo, ali i kao posluženje kada vam dolazi društvo, posebno za ljubitelje pikantnih zalogaja.

(Kurir.rs/Informer)

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