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Od jednog celog pileta možete napraviti više ukusnih i ekonomičnih ručkova ako ga iskoristite po delovima. Ovo je posebno korisno za višečlanu porodicu ili za one koji nemaju vremena da svakog dana pripremaju različita jela.

Tri ručka od jednog pileta Foto: Daniya Melnikova / Alamy / Profimedia

Evo ideje kako da podelite jedno pile za tri različita i bogata obroka:

1. Pileća supa i kuvano meso

Da li je supa iz kesice zdrava Foto: Shutterstock

Delovi pileta:

Krilca, leđa, vrat i sitni komadi za supu.

Priprema: Skuvajte laganu domaću supu sa puno povrća (šargarepa, celer, paškanat). Kuvano meso iz supe poslužite uz sos od paradajza ili mirođije i pire krompir.

2. Pileći pilav sa karabatacima i batacima

Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Delovi pileta: Bataci i karabataci.

Priprema: Propržite batake i karabatake na crnom luku, dodajte opran pirinač, nalijte vodom ili temeljcem i zapecite u rerni dok ne porumeni. Dobićete savršen, sočan pilav.

3. Kremasta testenina sa belim mesom

pasta karbonara Foto: Narinnate Mekkajorn / Alamy / Profimedia

Delovi pileta: Belo meso (pileća prsa).

Priprema: Isitnite belo meso na kockice, propržite ga sa šampinjonima, dodajte neutralnu pavlaku i pomešajte sa kuvanom testeninom za brz i kremast ručak.