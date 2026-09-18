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Od jednog celog pileta možete napraviti više ukusnih i ekonomičnih ručkova ako ga iskoristite po delovima. Ovo je posebno korisno za višečlanu porodicu ili za one koji nemaju vremena da svakog dana pripremaju različita jela.

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Tri ručka od jednog pileta Foto: Daniya Melnikova / Alamy / Profimedia

Evo ideje kako da podelite jedno pile za tri različita i bogata obroka:

1. Pileća supa i kuvano meso

Pileća supa servirana u beloj kramičkoj činiji
Da li je supa iz kesice zdrava Foto: Shutterstock

Delovi pileta:

Krilca, leđa, vrat i sitni komadi za supu.

Priprema: Skuvajte laganu domaću supu sa puno povrća (šargarepa, celer, paškanat). Kuvano meso iz supe poslužite uz sos od paradajza ili mirođije i pire krompir.

2. Pileći pilav sa karabatacima i batacima

Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Delovi pileta: Bataci i karabataci.

Priprema: Propržite batake i karabatake na crnom luku, dodajte opran pirinač, nalijte vodom ili temeljcem i zapecite u rerni dok ne porumeni. Dobićete savršen, sočan pilav.

3. Kremasta testenina sa belim mesom

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pasta karbonara Foto: Narinnate Mekkajorn / Alamy / Profimedia

Delovi pileta: Belo meso (pileća prsa).

Priprema: Isitnite belo meso na kockice, propržite ga sa šampinjonima, dodajte neutralnu pavlaku i pomešajte sa kuvanom testeninom za brz i kremast ručak.

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