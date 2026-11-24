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Jedna žena je iskoristila botoks, koji se najčešće povezuje s estetskim tretmanima, kako bi rešila redak problem zbog kojeg 43 godine nije mogla da podrigne. Džema Renvik otkrila je da joj je injekcija botoksa ublažila simptome retrogradne krikofaringalne disfunkcije (R-CPD), poznate i kao sindrom nemogućnosti podrigivanja, koja joj je godinama uzrokovala bol i nelagodu.

Život s nemogućnošću podrigivanja

Reč je o poremećaju kod kog se krikofaringalni mišić, smešten na vrhu jednjaka, ne opušta dovoljno da bi vazduh mogao da izađe iz jednjaka i želuca. Zbog toga se vazduh nakuplja u probavnom sistemu, što može uzrokovati nadutost, pritisak i bolove u grudima i stomaku, klokotanje u vratu i grudima, te pojačane gasove.

"Imate osećaj da ne možete da dišete"

Gostujući u emisiji "Good Morning Britain" na kanalu ITV, Renvik je opisala kako je izgledao život s tim stanjem.

"Nikad nisam mogla da podrignem i to je uzrokovalo niz problema. Ne radi se samo o nemogućnosti podrigivanja nego o zarobljenom vazduhu, užasnoj nadutosti i svakodnevnom bolu", rekla je.

Pojasnila je da joj je to ozbiljno ograničavalo svakodnevni život. "Gutate vazduh dok jedete, pijete, razgovarate, pa čak i dok gutate pljuvačku. To traje ceo dan", dodala je.

Kao primer navela je pijenje proseka, nakon kojeg je bol postajao neizdrživ. "Dođete do tačke kada u vas fizički više ništa ne može da stane.Imate osećaj da ne možete da dišete ni gutate. Stvara se nešto što mogu da opišem jedino kao ogroman pritisak", objasnila je.

Zbog toga je morala da pribegava drastičnim merama. "Koliko god zvučalo grozno, morala sam da naučim kako ručno da izazovem podrigivanje. To je zapravo izazivanje nagona za povraćanjem kako bi se refluks otvorio i ispustio vazduh. To je samo po sebi bilo traumatično i neprijatno", ispričala je.

Rešenje je pronašla u botoksu

Rešenje je pronašla u zahvatu koji naziva "Throatox", odnosno ubrizgavanju botoksa u krikofaringalni mišić. Botulinum toksin privremeno opušta taj mišić, čime se omogućuje izlazak vazduha i kod mnogih pacijenata dolazi do značajnog smanjenja simptoma.

Tvrdi da joj je zahvat promenio život, a prvi put kada je uspela da podrigne opisala je kao "neverovatno". "Olakšanje od bola i pritiska, osećaj da si normalan... da se ponovo osećaš kao normalna osoba, bilo je čudesno", rekla je Džema.

Problem poznat i slavnima

Džema je svoju priču podelila na TikToku, gde je na njenu objavu reagovala i pevačica grupe Little Mix Džejd Tirivol, koja se očito takođe suočava sa sličnim problemom.

"O moj Bože, napokon se osećam shvaćeno. To što ne mogu da podrignem uvek je bila 'zanimljiva činjenica' o meni, ali mi ceo život stvara probleme. Dosta mi je komentara na račun moje težine dok sam na sceni, a zapravo sam samo naduta. Želim taj zahvat, ali bojim se da će uticati na moj glas", napisala je pevačica.

Botoks ima visoku stopu uspešnosti

Botoks se danas smatra glavnim načinom lečenja R-CPD-a, a dosadašnja istraživanja pokazuju visoku stopu uspešnosti. Yale Medicine navodi da većina pacijenata nakon jedne injekcije počne da podriguje i oseti značajno olakšanje simptoma.

Studija objavljena 2020. godine pokazala je da je 99,5 odsto od 200 lečenih pacijenata nakon injekcije botoksa uspelo da podrigne, dok je 95 odsto osetilo značajno olakšanje glavnih simptoma. Kod oko 80 odsto pacijenata poboljšanje je bilo dugotrajno i nastavilo se nakon što je prestalo delovanje botoksa.

R-CPD je relativno novije prepoznat poremećaj i još uvek nije dovoljno poznat, a stručna literatura navodi da se dijagnoza uglavnom bazira na simptomima i kliničkoj proceni.

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