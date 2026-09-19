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Večernje čitanje pričadeci za mnoge roditelje je opuštajući ritual pre spavanja. Međutim, zajednički trenuci uz knjigu imaju mnogo dublje značenje od same pripreme za san.

Potreba za sigurnošću i predvidljivošću

Rečenicu "Može opet ista priča?" čuo je gotovo svaki roditelj. Iako odraslima takav zahtev može da se čini neobičnim, ponavljanje je ključan i prirodan deo dečjeg razvoja. Kada dete traži da mu se ista priča pročita deseti ili stoti put, razlog nije nedostatak drugih knjiga. Poznata radnja detetu pruža osećaj sigurnosti jer zna šta će se dogoditi, prepoznaje likove i s uzbuđenjem očekuje najdraže delove.

Ponavljanje kao alat za učenje

Ponavljanje je važno i za učenje. Svako novo čitanje omogućuje deci da uoče detalje koji su im promakli, zapamte nove reči i bolje razumeju priču. Na taj način razvijaju govor, bogate rečnik, uče o osećanjima i povezivanju događaja. Za odrasle je to možda samo ponavljanje, ali detetu svako čitanje može doneti novo otkriće.

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Od pasivnog slušaoca do aktivnog učesnika

Višekratno slušanje iste priče podstiče dete na aktivno učestvovanje. Nakon nekoliko čitanja, ono već pamti radnju pa može da dovrši rečenicu ili predvidi sledeći potez glavnog lika. Time iz uloge pasivnog slušaoca prelazi u aktivnog učesnika u pripovedanju.

Stvaranje bliskosti i lepih uspomena

Čitanje iste priče takođe jača vezu između deteta i roditelja. Zajednički trenuci uz knjigu postaju više od prilike za učenje; oni su vreme za razgovor, bliskost i stvaranje uspomena. Ponavljanjem dete ne traži samo poznati sadržaj, već i osećaj povezanosti s osobom koja mu čita.

Stoga, idući put kada dete donese omiljenu knjigu, umesto pitanja "Zar opet?", vredi setiti se šta mu taj ritual pruža. To može biti osećaj sigurnosti, pomoć u razumevanju sveta ili jednostavno mali ritual kojem se raduje. Deca vole poznate priče jer svet čine predvidljivijim i sigurnijim mestom. Unutar tog poznatog okvira, sa svakim novim čitanjem, otkrivaju i uče nešto novo.

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