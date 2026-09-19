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Šarlot Tipton je tokom detinjstva odlazila na spavanje sa istim strahom da će joj telefon iznenada zazvoniti i da će sa druge strane čuti vest da je njena majka Mišel Long umrla od predoziranja.

Mišel, koja danas ima 47 godina, godinama se borila sa teškom zavisnošću od droge. U jednom periodu uzimala je heroin gotovo svakog sata, danju i noću, a zbog zavisnosti je često dolazila u sukob sa zakonom, pokušavajući na sve načine da dođe do novca za drogu.

Danas je Mišel osam godina čista, a upravo je njena ćerka odigrala ključnu ulogu u tome da potraži pomoć.

„Živela sam u stalnom strahu da će umreti“

Šarlot, koja danas ima 28 godina i živi u Volsalu, majka je šestoro dece, uzrasta od pet meseci do osam godina. Ona je odlučila da prvi put otvoreno govori o tome kako je odrastanje uz zavisnicu ostavilo duboke posledice.

„Živela sam u stalnom strahu da će mama umreti. Bilo je trenutaka kada bih ušla u kuću i videla je onesvešćenu na kauču. Na trenutak bih pomislila da je mrtva“, ispričala je.

Godinama je pokušavala da nagovori majku da prestane sa drogom. Molila ju je, preklinjala i pokušavala da joj objasni koliko se plaši da će je izgubiti.

A onda je, 2018. godine, odlučila da učini nešto očajničko.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Jedan mejl promenio im je živote

Šarlot je gledala emisiju „Džeremi Kajl šou“ i jednog dana, gotovo impulsivno, poslala mejl produkciji.

„Napisala sam da je mama godinama zavisna i da sam užasno uplašena da ću je izgubiti.“

Nije očekivala odgovor.

Međutim, nekoliko nedelja kasnije producenti su je pozvali.

„Bila sam presrećna i toliko mi je laknulo kada je mama pristala da ode u emisiju, a zatim i na rehabilitaciju.“

Mišel je u emisiji šokirala gledaoce svojim izgledom. Bila je izrazito mršava, upalih obraza i istaknutih ključnih kostiju.

U novembru 2018. godine otišla je na tromesečno lečenje u rehabilitacioni centar. Od tada je čista.

Heroin je uzimala gotovo svakog sata

Iza svega toga stajalo je teško detinjstvo njene ćerke.

Mišel je u najtežem periodu uzimala heroin ili kreck gotovo svakog sata, tokom celog dana i noći. Uz to je pila i po flašu votke dnevno.

Čak ni trudnoća nije bila dovoljna da je potpuno udalji od poroka. Tokom trudnoće povremeno je pušila marihuanu, a nakon što je Šarlot rođena, vratila se teškim drogama.

„Moj život kod kuće bio je haotičan. Imam neke užasne uspomene“, kaže Šarlot.

Jednom je drugi zavisnik bacio ciglu kroz prozor njihove kuće. Drugom prilikom kuhinja je počela da gori jer je Mišel zaboravila picu u rerni.

Šarlot je tada imala samo oko osam godina.

„Bilo je zastrašujuće.“

Kao dete je pratila majku do dilera

Devojčica je često bila prisiljena da majku prati na ulicu dok je kupovala drogu.

„Govorila bi mi da stanem pored zida dok ona ode do njihovog automobila. Tada nisam ni shvatala da to nije normalno.“

Seća se i trenutaka kada bi se majka obukla u donji veš, preko toga stavila kaput i izašla iz kuće kako bi se bavila prostitucijom.

„Tada nisam razumela šta radi.“

Ponekad bi, međutim, Mišel pokušavala da ćerku zabavi igračkama kako joj ne bi smetala. Ali ni tada Šarlot nije bila sigurna.

„Onda bih se vratila kući i shvatila da je mama založila moj Nintendo DS kako bi kupila drogu.“

„Mislila sam da me mama ne voli“

Najviše od svega bolelo ju je to što se kao dete osećala nevoljeno.

„Nisam osećala da me mama voli. Uvek je želela da budem negde sklonjena. Govorila mi je da idem u sobu jer mami treba njen lek.“

Bila je usamljena, a situaciju je dodatno pogoršavalo maltretiranje u školi.

Druga deca su je zadirkivala jer su znala da joj je majka narkomanka.

Zbog svega toga, Šarlot je često molila majku da je pošalje kod kume ili bake, gde se osećala sigurnije.

Ipak, Mišel je uspevala da pred drugima sakrije koliko je njen život bio haotičan.

„Spolja je i dalje izgledala pristojno i nosila je lepu odeću.“

Sa 11 godina završila je u hraniteljskoj porodici

Godine 2009, kada je Šarlot imala 11 godina, završila je u sistemu socijalne zaštite nakon što je njena majka uhapšena zbog provale i osuđena na osam meseci zatvora.

Za devojčicu je to bilo posebno bolno.

„Volela sam je i želela sam da budem sa njom.“

Kada je odlazila u hraniteljske porodice, ponela je jedan mali predmet koji joj je pomagao da se oseća bliže majci.

„Uzela sam mamin parfem, Far Away od Avona, i prskala ga po jastuku kako bih imala osećaj da je i dalje pored mene. Mnogo mi je nedostajala.“

Šarlot je prošla kroz dve hraniteljske porodice i tri doma za decu. Nakon što je Mišel izašla iz zatvora, majci su dozvoljene kontrolisane posete.

„Nikada nisam želela da ode“, priseća se Šarlot.

Ali istovremeno je osećala i stid.

„Nisam želela da dođe na moje matursko veče jer nisam želela da je prijatelji vide takvu.“

Sa 18 godina pokušala je da živi sa majkom

Kada je napunila 18 godina, Šarlot je ponovo pokušala da bude uz majku. Preselila se kod nje, ali je svega šest meseci kasnije morala da ode.

Kuća je bila puna buđi, a kroz nju je neprestano prolazio veliki broj ljudi koji su koristili drogu.

„Ja sam bila ta koja se brinula o mami, kuvala joj i pomagala po kući. Ali bilo mi je previše.“

Ipak, nastavila je da je posećuje.

„Bila je toliko mršava. Koža joj je bila siva i prekrivena modricama.“

Šarlot joj je kupovala hranu, pa čak i pozajmljivala novac, iako je znala na šta bi mogao biti potrošen.

U međuvremenu, pozivi su stizali gotovo neprestano.

Neko bi joj rekao da je majka nestala. Drugi put bi saznala da je viđena kako krade po prodavnicama.

„Živela sam u strahu od toga šta će se sledeće dogoditi. Stalno sam se plašila poziva u kojem će mi reći da je umrla od predoziranja.“

Foto: Youtube

Rođenje unuka bio je novi pokušaj

Kada je Šarlot 2018. godine dobila prvo dete, sa samo 19 godina, njena želja da majka potraži pomoć postala je još jača.

„Želela sam da upozna svog unuka.“

Molila je Mišel da se okupa i da ne uzima ništa pre nego što dođe u posetu.

Ipak, uprkos tome koliko je bila bolesna i iscrpljena, Šarlot je primećivala jednu stvar.

„Kada bi ga ugledala, videla bih svetlost u njenim očima.“

I upravo tada odlučila je da pošalje mejl emisiji „Džeremi Kajl šou“.

Taj potez promenio je njihov život.

Osam godina bez droge

Nakon tromesečne rehabilitacije, Mišel je uspela da ostane bez droge. Danas je čista već osam godina, srećno je udata za ljubav svog života Kristofera i pomaže drugim ženama koje pokušavaju da se izbore sa zavisnošću. Šarlot je u međuvremenu dobila još petoro dece.

Priznaje da ponekad razmišlja o tome zašto je postala majka šestoro dece.

„Mislim da delom želim da svojoj deci pružim detinjstvo koje ja nisam imala.“

Kao jedinica, kaže, često je bila usamljena i nije želela da njena deca ikada iskuse isto.

„Obožavam ih. Volim da ih gledam kako trče po dvorištu i da im spremam zdrave obroke.“

„Nikada nisam uzela drogu“

Šarlot kaže da joj je dugo bilo teško da razume kako je njena majka mogla da dozvoli da zavisnost uništi njihovo detinjstvo.

„Teško mi je da razumem zašto mama nije mogla da se izbori sa zavisnošću ako me je volela.“

Ona sama nikada nije probala ilegalne droge. Tek kada je počela da odlazi na sastanke i sluša druge zavisnike, uspela je da shvati da je zavisnost bolest.

„Oprostila sam mami zbog svog detinjstva i danas smo veoma bliske.“

Danas se njihove uloge čak ponekad i obrću.

„Volim kada dođe kod mene. A sada sam ja ta koja pozajmljuje novac od nje za poslastice i poklone za decu! Šalimo se na račun toga.“

„Konačno imam mamu na koju sam ponosna“

Šarlot priznaje da joj je trebalo dosta vremena da poveruje da se majka zaista neće vratiti drogi. Posebno se brinula kada je Mišel prolazila kroz teške periode, uključujući vanmaterične trudnoće. Ali svaki put je uspela da ostane na pravom putu.

Danas Mišel pomaže drugim ženama koje se bore sa zavisnošću. A Šarlot, posle svega što je prošla, konačno može da kaže:

„Konačno imam mamu koju ne samo da volim, već sam i ponosna na nju.“

(Kurir.rs/TheSun)