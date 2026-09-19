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Furuna (ili kube) za pečenje paprike koristi se tako što se u donji otvor lože drva ili ćumur, a na gornju ravnu ploču ređaju paprike koje se peku i okreću dok ravnomerno ne porumene.

Priprema i paljenje vatre

Furunu stavite na otvorenom prostoru (dvorište, bašta ili terasasta površina) zbog dima i pare. U otvor za ložište ubacite sitna drva, potpalu ili ćumur i zapalite vatru. Sačekajte da se razgori i da ploča ravnomerno se zagreje. Vatru održavajte umerenom ubacivanjem manjih komada drveta da ploča ne bi izgorela ili prejako nagorevala paprike.

Pečenje paprike

Na prostranu gornju ploču poređajte oprane i osušene paprike u jednom sloju. Kako paprike dobijaju boju i kožica počinje da crni, okrećite ih hvataljkom da se ravnomerno ispeku sa svih strana. Pečene paprike sklanjajte u šerpu ili posudu sa poklopcem (ili vreću) da se "upare", što olakšava kasnije ljuštenje.

pečenje paprika za zimnicu Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Čišćenje furune za paprike

Čišćenje se obavlja isključivo kada se aparat potpuno ohladi kako biste izbegli opekotine i oštećenje metala. Redovno čišćenje sprečava rđanje i produžava joj vek trajanja. Otvorite ložište i lopaticom potpuno izbacite sav ohlađeni pepeo i ostatke izgorelog drveta ili ćumura. Gornju površinu na kojoj su se pekle paprike ogulite metalnom špatulom ili oštrom četkom kako biste uklonili zalepljenu kožicu i zagoreli sok od paprika. Prebrišite telo furune vlažnom krpom. Izbegavajte prekomernu upotrebu vode na unutrašnjim delovima od nezaštićenog lima kako ne bi došlo do prevremene pojave rđe.

Kada je ploča čista i potpuno suva, premažite je tankim slojem običnog biljnog ulja. Ulje stvara zaštitni film koji sprečava koroziju tokom meseci kada se furuna ne koristi.

Furunu obavezno čuvajte na suvom mestu (garaža, podrum ili šupa) i pokrijte je starim čaršavom ili najlonom kako biste je zaštitili od vlage i prašine do sledeće sezone.