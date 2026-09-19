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TikTokerka Kristal doživela je neprijatno iznenađenje kada je na službenom telefonu svog supruga pronašla poruku zbog koje je počela da sumnja u njegovu vernost. Sadržaj poruke, kako tvrdi, ukazivao je na to da je odnos njenog muža sa koleginicom mnogo prisniji nego što je do tada mislila.

Njena objava prikupila je više od 40.000 lajkova i izazvala burnu raspravu o granicama između kolega, ali i sve popularnijem izrazu „kancelarijska supruga“, kojim se opisuju posebno bliski odnosi među kolegama.

Foto: TikTok

Vibracija telefona probudila joj je sumnju

Kristal je ispričala da se tog jutra nije osećala dobro, pa je ostala u krevetu nakon što je suprug otišao na posao.

Oko sat i po kasnije probudila ju je vibracija telefona. U prvi mah pomislila je da je reč o njenom uređaju, ali je ubrzo shvatila da zvuk dolazi iz suprugovog službenog telefona, koji je dobio nekoliko meseci ranije.

Telefon je bio zaglavljen između dušeka i uzglavlja. Kada je pogledala ekran, ugledala je poruku od osobe koja je u imeniku bila sačuvana kao Džesmin, uz čije ime je stajao emoji vanzemaljca.

Poruka je glasila:

„Sinoć si me potpuno prodrmao, hvala ti na tome.“

Kristal je odmah fotografisala ekran i poslala sliku suprugu, zahtevajući objašnjenje.

„Rekao je da joj samo daje savete“

Foto: TikTok

Suprug joj je objasnio da Džesmin prolazi kroz razvod i da pokušava da popravi svoj intimni život.

Prema njegovim rečima, on joj je samo davao savete kako da ponovo unese strast u svoju vezu.

Kristal, međutim, nije bila uverena.

Pitala se zbog čega bi njen suprug, koji Džesmin poznaje tek nekoliko meseci, sa koleginicom razgovarao o toliko intimnim stvarima.

Iako joj je rekao da se smiri, ona je već počela da preispituje čitavu situaciju.

Sve je počelo kada se njegov posao promenio

Kako tvrdi, poruka nije bila jedini razlog zbog kojeg joj je odnos supruga i koleginice bio sumnjiv.

Nekoliko meseci ranije njegov posao preselio se u novu kancelariju. Tada joj je suprug rekao da ne dolazi kod njega na posao jer je radno okruženje „izrazito muško“.

Kristal joj je to bilo neobično jer je na njegovo prethodno radno mesto redovno dolazila i donosila mu kafu ili ručak.

Ipak, za njegov rođendan odlučila je da napravi izuzetak i iznenadi ga.

Tada je na recepciji upoznala Džesmin.

„Ja sam njegova kancelarijska supruga“

Džesmin joj se predstavila kao suprugova „kancelarijska supruga“ i dodala da je mnogo čula o Kristal.

Upravo taj susret dodatno je zbunio Kristal.

Njen suprug joj je, naime, novu kancelariju opisao kao mesto u kojem rade gotovo isključivo muškarci.

Nakon toga počela je da primećuje još nešto – Džesmin mu je slala poruke u različito doba dana, čak i kada je bio kod kuće sa porodicom.

U početku su, kako navodi, poruke bile naizgled bezazlene i odnosile su se na hranu, sendviče i slične svakodnevne stvari. Ali nakon poruke koju je pronašla na telefonu, Kristal je počela da ih posmatra drugačije.

Društvene mreže podelile mišljenja

Njena priča izazvala je brojne komentare na TikToku, a mišljenja korisnika bila su podeljena.

Mnogi su joj savetovali da se direktno suoči sa Džesmin, dok su drugi smatrali da bi trebalo da se usredsredi isključivo na ponašanje svog supruga.

„Za ovo je 100 odsto kriv tvoj muž“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je kratko poručio:

„To je prevara.“

Pojedini korisnici predlagali su joj da ode u kancelariju i direktno razgovara sa Džesmin, dok su joj drugi savetovali da ne troši energiju na celu situaciju i da jednostavno prekine vezu.

Kristal, međutim, u svojoj objavi nije iznela konačan zaključak o tome šta se zaista dogodilo između njenog supruga i koleginice. Poruka koju je pronašla, kao i njihova komunikacija, ostavili su joj dovoljno razloga za sumnju da počne da preispituje granice njihovog odnosa.

(Kurir.rs/Index.hr)