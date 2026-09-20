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spremite se za zimnicu

spremite se za zimnicu

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Ukoliko bure od prošle godine još niste oprali, najpre uklonite ostatke starog kiselog kupusa, a zatim ga dobro operite.

Najlakše ćete to uraditi toplom vodom i deterdžentom. Dobro istrljajte unutrašnjost bureta i poklopac, a potom sve isperite hladnom vodom i ostavite bure da se potpuno osuši.

Kada se prosuši, na krpu stavite sodu bikarbonu i njome dobro istrljajte unutrašnje zidove. Deo sode možete posuti i po dnu bureta i ostaviti da odstoji neko vreme. Na ovaj način možete ublažiti neprijatan miris kupusa.

Foto: Kurir/T.S.

Ako miris i dalje ostane, može se koristiti kalcinisana soda, koja se upotrebljava za čišćenje buradi.

Jedan kilogram sode rastvara se u 10 litara vode, a rastvor se koristi za pranje bureta uz mućkanje ili ribanje četkom.

Posle toga, bure treba dobro isprati čistom vodom i ostaviti da se potpuno osuši pre nego što u njega stavite kupus.

Važno: Ako koristite bilo koje sredstvo za čišćenje ili dezinfekciju, pratite uputstvo proizvođača i dobro isperite bure pre upotrebe za hranu.

Video: Evo kako pripremiti kiseli kupus