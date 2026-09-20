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Influenserka Milica Polskaja (37) godinama intrigira javnost svojim životom na visokoj nozi, a detalji njenog uspona, tajanstvenog braka i glamuroznog venčanja u jednom od najluksuznijih hotela na svetu redovno privlače pažnju pratilaca.

Milica Polskaja, poreklom iz Niša, već godinama privlači pažnju javnosti luksuznim životom koji deli na društvenim mrežama. Danas živi u Almatiju sa suprugom, uspešnim biznismenom iz Kazahstana, sa kojim ima petoro dece.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje s mužem milionerom:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Njen životni put promenio se kada je, nakon što je izabrana za mis Niša, napustila studije prava i otišla u Dubai. U Emiratima je prvo radila kao manekenka, a potom i u jednom klubu, gde je i upoznala svog sadašnjeg supruga. Njegov identitet godinama drži u strogoj tajnosti, pa čak i na fotografijama koje objavljuje skriva njegovo lice.

Venčanje u Burdž al Arabu o njihovom trošku

Odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenim mrežama o svom luksuznom životu, Milica je otkrila i do sada manje poznate detalje o glamuroznom venčanju u Dubaiju.

U galeriji pogledajte kako je Milica Polskaja izgledala pre plastičnih operacija:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Kako je navela, ona i suprug su se venčali u čuvenom hotelu Burdž al Arab, koji za njih ima posebno emotivno značenje.

- Kada smo muž i ja ušli u vezu... prvu noć kada smo spavali, bili smo u Burdž al Arabu, tako da nas za taj hotel vezuju uspomene. Naše venčanje je bilo u Burdž al Arabu. Crkveno venčanje je održano u Šarži. Slavili smo i živeli u hotelu, a svi naši gosti su živeli u Burdž al Arabu za naš račun... Tako da će to biti hotel koji je deo porodične istorije - otkrila je Milica, prenosi Blic.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje u kupaćem kostimu:

1/11 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica i njen suprug imaju ukupno petoro dece - tri sina i dve ćerke. Njihova najmlađa ćerka Elizabeta rođena je u avgustu 2024. godine.

Video: Milica Polskaja