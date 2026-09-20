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Praznik Rođenja Presvete Bogorodice, poznat u narodu kao Mala Gospojina, obeležava se svake godine 21. septembra po novom kalendaru. To je jedan od najpoštovanijih dana u pravoslavnom kalendaru, jer označava dolazak na svet Bogorodice, majke Isusa Hrista.

Za pravoslavne hrišćane, ovaj praznik nosi duboko duhovno značenje – smatra se početkom Božijeg plana za spasenje čovečanstva. Ovaj praznik se u crkvenom kalendaru obeležava crvenim slovom.

Pošto je praznik obeležen crvenim slovom, mnogi vernici se pitaju da li tog dana treba postiti. Odgovor zavisi od dana u nedelji kada pada praznik. Naime, post se ne praktikuje na Malu Gospojinu osim ako se praznik desi u sredu ili petak – tada se posti na vodi, u skladu sa crkvenim pravilima.

Freska Male Gospojine u Studenici
Običaji za Malu Gospojinu Foto: Freska Studenica

Mala Gospojina nije strogo posni praznik kao Velika Gospojina ili Božićni post. To je dan radosti, kada se porodica okuplja, a trpeza bude bogata i mrsna. S obzirom da ove godine Mala Gospojina pada u nedelju, vernici mogu slobodno da pripreme svečani, mrsni ručak.

Krsna slava i značaj praznika u domaćinstvima
Za mnoge porodice u Srbiji, Mala Gospojina je krsna slava. To je dan kada se u domovima okupljaju gosti, lomi se slavski kolač, i izgovara molitva u čast Bogorodice. Bez obzira da li neko slavi kao slavu ili ne, ovaj dan nosi snažnu poruku: nadu, novu svetlost i podsećanje na početak Božijeg plana spasenja.

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