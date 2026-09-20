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Mala Gospojina obeležava se 21. septembra i u crkvenom kalendaru obeležava se crvenim slovom. U narodu se ovaj praznik slavi i uz živopisne običaje, posebno posvećene rađanju.

U narodu postoji verovanje da se je današnji dan dobar za veridbe i svadbe, običajni nalažu i da se na današnji dan ne rade kućni poslovi. Provedite dan u molitvi i okenuti pozitivnim mislima.

Da li se posti na Malu Gospojinu Foto: Printscreen/Youtube

Veruje se da reči ove molitve donose zaštitu od zla i mir:

"Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom: blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Prepodobna Carice moja, Presveta nado moja, utočište sirotih, zaštitnice putnika, pomoćnice onima koji su u bedi. Vidi moju nevolju, vidi moju muku. Sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikog da me brani.

Ti mi sama pomogni jer sam nemoćan. Nahrani me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći ni druge zaštite, ni utehe osim Tebe, o, Majko svih nevoljnih i opterećenih. Stoga, pogledaj na mene grešnog i potištenog, zakrili me Presvetim pokrovom svojim da bih se izbavio od zala koja su me opkolila i ja ću uvek slaviti preslavno ime Tvoje. Amin!"