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Dovoljna je samo jedna neoprezna kretnja da čaša crnog vina završi na stolnjaku, kauču ili, još gore, svetlom tepihu. U tom trenutku većina ljudi posegne za prvim kućnim trikom koji im padne na pamet - solju.

Iako deluje kao još jedan savet koji se prenosi „s kolena na koleno“, so zaista može da bude od pomoći kada je fleka od vina još sveža. Ipak, ona nije čarobno sredstvo koje će samo od sebe ukloniti svaki trag, već pre svega prva pomoć koja može da spreči da se vino još dublje uvuče u vlakna.

Zašto so pomaže kada se prospe vino?

fleka od crvenog vina Foto: Mik39 / Alamy / Profimedia

Crno vino veoma brzo ostavlja trag, naročito na svetlim materijalima, pa su prvi minuti nakon prosipanja najvažniji.

So može da pomogne zahvaljujući svojstvu da upija vlagu. Kada se obilno pospe preko sveže fleke, kristali izvlače deo tečnosti iz vlakana, a zajedno sa njom i deo pigmenta iz vina.

Upravo zato so nakon nekoliko minuta često više nije bela, već poprimi ružičastu ili crvenkastu nijansu. To je znak da je upila deo tečnosti. Međutim, ovde je važno jedno - so najbolje deluje dok se vino još nije osušilo.

Što duže čekate, fleka postaje tvrdokornija

fleka od crvenog vina Foto: Jenny Norquist / Mood Board / Re / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crno vino sadrži pigmente poznate kao antocijanini, koji mu daju prepoznatljivu boju, ali i tanine, odnosno fenolna jedinjenja koja vremenom mogu da se vežu za vlakna tkanine. Zbog toga fleka koja satima stoji na tepihu postaje mnogo teža za uklanjanje nego ona na koju se reagovalo odmah.

So u tom slučaju može da posluži kao privremena pomoć i da „kupi vreme“ pre detaljnijeg čišćenja.

Da li je bolja sitna ili krupna so?

Ako već koristite so, sitna je praktičniji izbor. Njeni kristali su manji i ravnomernije mogu da prekriju čitavu površinu fleke. Na taj način dolaze u kontakt sa većom količinom tečnosti i mogu brže da je upijaju.

fleka od crvenog vina Foto: ScotStock / Alamy / Profimedia

Osim toga, nakon sušenja sitna so se lakše uklanja usisivačem. Krupna so takođe može da posluži ako nemate ništa drugo pri ruci, ali je kod sveže fleke sitna ipak praktičnija.

Najvažnije je da fleku ne trljate

Kada se vino prospe, prvo treba čistim papirnim ubrusom ili krpom pokupiti što više tečnosti. Umesto trljanja, mesto treba lagano pritiskati. Najbolje je krenuti od spoljašnjih ivica fleke ka sredini, kako se vino ne bi dodatno širilo.

Tek nakon toga preko cele površine treba naneti deblji sloj soli i ostaviti je da upije preostalu vlagu.

Kada se mesto osuši, so možete ukloniti usisivačem ili pažljivim četkanjem, a zatim fleku tretirati hladnom vodom i blagim, neutralnim deterdžentom.

Topla voda može da napravi još veći problem

fleka od crvenog vina Foto: Alexey Panferov / Alamy / Profimedia

Jedna od grešaka koju ljudi često prave jeste korišćenje tople ili vrele vode. Toplota može da doprinese tome da se pigmenti još čvršće vežu za vlakna, zbog čega trag može postati postojaniji.

Zato je kod fleka od crnog vina sigurniji izbor hladna ili mlaka voda.

Ni snažno ribanje nije dobra ideja. Osim što širi fleku, može da gurne vino još dublje u tepih i dodatno ošteti vlakna.

Oprez sa vunom i svilom

Ako je tepih napravljen od osetljivih prirodnih materijala, poput vune ili svile, treba biti posebno pažljiv.

Dug kontakt sa solju, kao i pogrešno odabrano sredstvo za čišćenje, može da ostavi trag ili promeni strukturu vlakana. Zato je najbolje da svaki postupak najpre isprobate na malom, neupadljivom delu.

Video: Skidanje fleka vrelom vodom