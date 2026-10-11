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Koliko ste spremni da platite za savršen manikir? Pedeset, sto, možda i više evra? Jedna izjava poznate manikirke otvorila je upravo to pitanje i pokrenula burnu raspravu na društvenim mrežama, nakon što je otkrila da je za jedan svoj rad naplatila čak 300 evra.

Manikirka Sanja Vukoje govorila je u podkastu „Tajne lavirinta“ o poslu kojim se bavi, cenama svojih usluga i načinu na koji ljudi doživljavaju ovu profesiju. Njene reči ubrzo su završile na TikToku, gde je snimak izazvao lavinu komentara.

Sanja je otvoreno rekla da je tokom godina postepeno podizala cenu svog rada, pa su njeni najskuplji termini najpre koštali 100, zatim 150 i 200 evra, da bi pojedini VIP termini dostigli i cenu od 300 evra.

„Moji najskuplji nokti su na početku bili 100, pa 150, 200 i na kraju su došli i do 300 evra. Dakle, imala sam VIP termine. Ljudi moraju da ukapiraju da ovo nije šala. Ovo je umetnost, to je luksuz. Znači, ti namirnice da se prehraniš u toku dana moraš da kupiš, ali nokti su čist luksuz, kao i sve ostalo. Ako neko može šminku da naplati 100 evra i skine to istog dana i da to može da vredi, zašto jedni nokti koji mogu da traju četiri nedelje... Ti jednoj ženi daš četiri nedelje da ona bude mirna i da ne razmišlja. Znači, skineš joj jednu brigu, što se kaže, sa vrata, da može da ne razmišlja da li će da joj se slomi, okrzne boje i kad pere sudove i kada bilo šta radi, uvek je spremna za svaku priliku. Mislim da je to potcenjeno. Naša profesija je generalno jako potcenjena.“

Upravo deo u kojem je manikir opisala kao umetnost i luksuz izazvao je najveću pažnju.

Cena od 300 evra podelila javnost

Ispod snimka vrlo brzo su se izdvojila dva potpuno različita stava.

Jedan deo korisnika smatra da je cena od 300 evra za nokte preterana, naročito kada se uporedi sa prosečnim primanjima i svakodnevnim troškovima.

„Za 300 evra očekujem nokte koji rade prekovremeno i šalju decu u školu“, glasio je jedan od komentara koji je nasmejao mnoge.

Drugi korisnik napisao je:

„Za te pare ja sredim ceo stan i ostane mi za ručak.“

Foto: youtube/Tajne lavirinta

Takve reakcije ubrzo su se umnožile, a mnogi su isticali da negovani nokti svakako mogu biti deo lične nege i luksuza, ali da cena od nekoliko stotina evra za njih prelazi granicu koju bi većina ljudi bila spremna da plati.

Neki su cenu upoređivali sa avio-kartama, mesečnim računima, kupovinom hrane ili delom prosečne plate, pa se rasprava vrlo brzo udaljila od same estetike i pretvorila u pitanje životnog standarda.

Poređenje sa šminkom dodatno izazvalo reakcije

Posebno je komentarisana i Sanjina tvrdnja da profesionalno šminkanje može da košta 100 evra iako se šminka uklanja istog dana, dok nokti ostaju uređeni nedeljama.

Ni oko toga korisnici nisu bili saglasni.

„Šminka za 100 evra traje jedan dan jer tako treba. Nokti za 300 evra? To je nova dimenzija“, napisao je jedan korisnik.

Foto: youtube/Tajne lavirinta

Za pojedine komentatore trajanje manikira nije dovoljan razlog da se opravda visoka cena, dok su drugi podsetili da iza takvog rada mogu da stoje sati rada, iskustvo, materijal, preciznost i ime majstora.

„Ako neko hoće da plati, gde je problem?“

Iako su negativni komentari bili brojniji i glasniji, bilo je i onih koji su stali na stranu manikirke.

Njihov argument bio je jednostavan: svako ima pravo da odredi cenu svog rada, a tržište na kraju pokaže postoji li neko ko je spreman da tu cenu plati.

„Ako neko ume da radi i ima klijentkinje koje žele da plate, sve je u redu. To je tržište“, glasio je jedan od komentara.

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