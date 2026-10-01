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Tejlor Nikol stigla je do svog prvog novinarskog posla prilično neobičnim putem. Još tokom studija zaposlila se kao sportska urednica, iako tada, kako sama priznaje, o sportu nije znala gotovo ništa. Svoju priču o tome kako je uprkos tome dobila posao podelila je u TikTok videu koji je prikupio više od milion pregleda.

Za posao u jednoj novinskoj kući prijavila se gotovo bez razmišljanja. Tek je kasnije shvatila da se bori za mesto sportske urednice, i to u oblasti o kojoj nije imala gotovo nikakvo znanje. Ipak, pozvali su je na razgovor, pa je uoči njega počela da uči osnove popularnih sportova kako bar ne bi došla potpuno nepripremljena.

U čekaonici je zatekla nekoliko muških kandidata koji su razgovarali o detaljima nedavne fudbalske utakmice. Tada joj je postalo jasno da se našla među ljudima koji o sportu znaju mnogo više od nje. Tejlor je takođe pomislila da ju je poslodavac možda pozvao na razgovor jer je, zbog njenog uniseks imena, pretpostavio da je muškarac.

Situacija joj je postala još jasnija kada je jedan od kandidata, koji je očigledno bio veoma dobro upućen u sport, izašao iz kancelarije uveren da je posao praktično njegov. Tejlor je tada zaključila da nema šta da izgubi i odlučila da bude potpuno iskrena.

Priznanje umesto glume

Kada je ušla na razgovor, Tejlor kaže da je osoba koja ju je intervjuisala bila vidno iznenađena kada je shvatila da je pred njom žena.

"Tejlor?", upitao ju je zbunjeno, prema njenom prepričavanju. Ona mu je uzvratila samouverenim osmehom i nastavila razgovor. Na opšta pitanja o novinarstvu odgovarala je bez problema, ali je onda došlo pitanje o statistici jednog sportiste. Tu više nije mogla da računa na improvizaciju.

Umesto da pokušava da izmisli odgovor ili se pravi da razume ono što joj nije bilo poznato, odlučila je da prizna da o sportu nema dovoljno znanja. Istovremeno je naglasila ono što smatra svojim prednostima - ljubav prema pisanju i sposobnost brzog učenja. Ispitivač ju je potom zamolio da mu pokaže primer svog pisanja. Nakon što je pročitao tekst, Tejlor kaže da je bio zadovoljan onim što je video.

Foto: Printscreen/TikTok

"Sviđa mi se što si bila iskrena. Mnogi ljudi dolaze ovamo i pokušavaju da mi dokažu koliko znaju o sportu. Ti si došla i bila si iskrena", rekao joj je. Dodao je da ceni njen pristup, a Tejlor je na kraju uvrstio među najbolje kandidate za posao.

Lekcija sa društvenih mreža

Njena priča privukla je veliku pažnju na TikToku, gde su mnogi korisnici pohvalili način na koji je pristupila razgovoru za posao. Deo komentatora smatrao je da joj je upravo iskrenost pomogla da se istakne među ostalim kandidatima, dok su drugi podelili sopstvene priče o poslovima koje su dobili iako u početku nisu imali mnogo znanja o toj industriji.

"Rasturila si, ovo je lekcija o tome kako dobiti posao tako što ćeš biti najbolja verzija sebe i pokazati svoj potencijal", napisao je jedan komentator.

Drugi korisnik podelio je sopstveno iskustvo iz potpuno druge industrije: "Dobio sam posao u salonu automobila bez ikakvog znanja o kolima. Radio sam tamo gotovo dve godine, a i dalje jedva da išta znam o njima."

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