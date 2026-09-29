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Da bi preliv za povrće u kiseloj zimnici bio savršenog ukusa i kako bi nam ona trajala dugo, ključno je pogoditi idealan odnos soli, šećera i sirćeta.

Mi vam danas predstavljamo recept može da se koristi za različite vrste povrća, a odlično ide je uz:

- kisele krastavčiće,

- ukiseljeni paradajz,

- mešana turšija s paprikama, šargarepama, tikvicama i patlidžanom,

- kiseli karfiol,

- ukiseljeni brokoli...

U svakom slučaju, jasno je da dobra marinada treba da balansira između slanog, slatkog i kiselog ukusa, kao i da pomogne da povrće sačuva svoj karakterističan ukus, odnosno da ne dominira toliko da vam je svejedno jedete li krastavac ili kiseli karfiol.

Potrebno je samo da zapamtite osnovnu formulu, pa neće biti potrebe da svaki put iznova tražite recept ili preračunavate količine.

Zimnica skuplja nego pre godinu dana Foto: Shutterstock

Univerzalni recept za preliv za kiselu zimnicu

Za 1,5 l vode potrebno je:

- 3 kašike soli,

- 6 kašika šećera i

- 9 kašika alkoholnog sirćeta.

Ovaj odnos sastojaka čini osnovu marinade koja se koristi za različito povrće, a pošto je jednostavan priprema zimnice će biti mnogo lakša čak i kad pravite veliku količinu.

Ako imate više povrća i želite da pripremite veću količinu preliva, osnovni odnos možete prilagođavati količini vode, vodeći računa da zadržite isti odnos sastojaka.

Kako napraviti zimnicu s univerzalnim prelivom?

1. Pre nego što počnete, važno je da tegle budu dobro oprane i sterilisane, jer je higijena jedan od ključnih koraka prilikom pripreme zimnice.

2. Na dno svake tegle možete staviti nekoliko grančica ruzmarina, mirođije ili drugog začinskog bilja, nekoliko čenova belog luka i malo rena.

Kiseli krastavci Foto: Profimedia

3. Preko začina pažljivo složite oprano povrće. U zavisnosti od toga šta pripremate, to mogu biti krastavčići, paradajz, paprika ili kombinacija više vrsta povrća. Naravno, plodovi treba da budu čvrsti, zreli (ali ne prezreli) i bez bilo kakvih oštećenja jer će vam u suprotnom brzo propasti čitava tegla.

4. Tegle zatim napunite ključalom vodom i ostavite ih da stoje oko 15 do 20 minuta. Nakon toga tu vodu pažljivo procedite iz tegli u šerpu.

5. Dodajte 3 kašike soli i 6 kašika šećera, pa zagrevajte dok tečnost ne provri. Kada sklonite šerpu sa šporeta, umešajte 9 kašika alkoholnog sirćeta.

6. Vrućom marinadom odmah prelijte pripremljeno povrće, a zatim tegle dobro zatvorite. Možete ih nakratko okrenuti naopako kako biste proverili da li poklopci dobro "dihtuju". Potom ih vratite u uspravan položaj i ostavite da se potpuno ohlade.

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