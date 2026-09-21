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Septembar se približava kraju, ali nebo nam još uvek priprema nekoliko prizora zbog kojih vredi zastati i pogledati uvis.

Ostalo je još samo nekoliko dana do kraja meseca, a jesen je praktično već stigla. Ipak, pre nego što se godišnje doba zvanično promeni, postoji nekoliko razloga da odvojite trenutak i pogledate ka nebu.

Venera će biti među najsjajnijim objektima na nebu

Dana 22. septembra, Venera će dostići jedan od svojih najspektakularnijih trenutaka ove godine – najveći sjaj.

Venera Foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia

Planeta će biti vidljiva golim okom ubrzo nakon zalaska Sunca, nisko na zapadnom delu neba, gde će izgledati kao izuzetno sjajna bela tačka. Za posmatranje neće biti potreban teleskop, pa je dovoljno samo da pogledate u pravom smeru u pravo vreme.

Ovaj datum ima i dodatni značaj. U isto vreme nastupiće jesenja ravnodnevica, koja zvanično označava početak jeseni na severnoj hemisferi.

Mars će imati posebno društvo

Tri dana kasnije, 25. septembra, pažnju treba usmeriti ka drugom delu neba.

Neposredno pre izlaska Sunca, na istoku, Mars će se pojaviti u blizini Kastora i Poluksa, dve najsjajnije zvezde sazvežđa Blizanci.

Mars, prepoznatljiv po svojoj crvenkastoj boji, formiraće zanimljiv vizuelni raspored sa ovim zvezdama.

Mars Foto: Shutterstock

To ne znači da su ta tri nebeska tela zaista poravnata u svemiru, već će iz naše perspektive na Zemlji izgledati kao da se nalaze u jednoj liniji, stvarajući veoma lep prizor za ljubitelje jutarnjeg neba.

Žetveni Mesec i Saturn zajedno na nebu

Dana 26. septembra stiže događaj koji će posebno zanimati one koji vole da posmatraju nebo nakon zalaska Sunca.

Žetveni Mesec (Harvest Moon), tradicionalni naziv za pun Mesec koji je najbliži jesenjoj ravnodnevici, biće potpuno osvetljen i pojaviće se na istočnom delu neba ubrzo nakon zalaska Sunca.

Ali neće biti sam.

Saturn Foto: Profimedia

Saturn će biti vidljiv veoma blizu Meseca, stvarajući upečatljiv prizor koji će se lako uočiti i bez teleskopa.

Za one koji ne prate redovno astronomske događaje, ovo će biti jedna od najjednostavnijih i najlepših pojava za posmatranje: sačekajte da padne mrak i pogledajte ka istoku.

Neptun će biti u blizini, ali ga neće biti lako pronaći

Istog dana, 26. septembra, Neptun će dostići opoziciju – položaj u kojem je posebno pogodan za posmatranje sa Zemlje.

Međutim, za razliku od Venere, Marsa i Saturna, Neptun nije moguće videti golim okom.

Biće vam potreban dvogled ili teleskop kako biste ga pronašli. Tada će izgledati kao mala plavičasta tačka na nebu.

Te noći Neptun će se nalaziti u istom delu neba kao Mesec i Saturn, formirajući svojevrsni vizuelni trougao. Dok će Mesec i Saturn biti relativno lako uočljivi, za Neptun će biti potrebno malo više strpljenja i odgovarajuća oprema.

Možda je upravo to čar poslednjih septembarskih noći – nisu svi nebeski događaji namenjeni istom načinu posmatranja.

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