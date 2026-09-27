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Skoro svako od nas je bar jednom od bake ili starijih rođaka čuo upozorenje da se nedeljom ne pali mašina za veš, ne uzimaju igla i konac u ruke i ne čisti kuća, jer to navodno donosi nesreću ili predstavlja greh.

Međutim, za razliku od narodnog sujeverja, u pravoslavnom učenju je granica između zabranjenog i dozvoljenog postavljena na potpuno drugačiji način.

Crkva nedelju pre svega posmatra kao dan vaskrsenja, svetkovinu i vreme koje čovek treba svesno da izdvoji iz užurbane radne nedelje. Smisao ovog dana nije u lenčarenju ili besposličarenju, već u promeni fokusa.

To je vreme kada materijalne brige i trku za profitom treba da stavimo u drugi plan, kako bismo napravili prostor za duhovni život, odlazak na liturgiju, odmor i vreme sa porodicom.

Kućni poslovi se smeju obavljati nedeljom Foto: Shutterstock

Zato se nedeljom tradicionalno ne započinju veliki poslovi, ne kosi se trava, ne kopa se u bašti i ne rade se teški fizički poslovi od kojih živimo tokom preostalih šest dana, jer se time krši sama ideja svesnog predaha i zahvalnosti.

Nisu zabranjeni poslovi koji su neophodni za normalno funkcionisanje života i brigu o bližnjima. Zbog toga je strah od uključivanja veš-mašine nedeljom zapravo potpuno neosnovan. U vremenima kada su naši preci prali veš na reci, to je podrazumevalo težak, celodnevni fizički rad koji je čoveka potpuno iscrpljivao i oduzimao mu ceo dan odmora. Danas, kada tehnologija radi umesto nas, pritiskanje dugmeta na mašini ne predstavlja nikakav napor niti greh, jer vas ne sprečava da posvetite vreme porodici ili odete na liturgiju.

Sve ono što spada u svakodnevno održavanje doma, pripremu hrane ili elementarnu higijenu radi se bez ikakvog ustručavanja. Ako u nedelju skuvate ručak, operete sudove, namestite krevet ili pustite mašinu da opere ono što je neophodno za radnu nedelju, vi ne kršite nikakvo pravilo. Briga o bolesnima, deci ili životinjama smatra se delom ljubavi, a sam Hristos je naglašavao da je dan odmora stvoren radi čoveka, a ne čovek radi dana odmora.

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