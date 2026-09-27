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Pitanje zašto postoje tri pregrade u jednoj fioci veš-mašine pitanje je koje se ne postavlja često, jer mnogi u ove pregrade "napamet" sipaju deterdžent i omekšivač tamo gde im to deluje najlogičnije, i to često po navici i bez većeg promišljanja koja je zapravo njihova namena.

Kako su sve tri pregrade različito označene, tako se i njihova funkcija razlikuje, što je važno da znate jer se pravilnim korišćenjem, osim dobro opranog veša, spečava i nakupljanje ostataka sredstava u fioci.

Prva služi za pretpranje

Pregrada u fioci označena rimskim brojem I namenjena je za proces pretpranja. Takođe, ona je namenjena za sipanje deterdženta za pranje.

S obzirom da mnogi uglavnom ne koriste mogućnost pretpranja, osim ako veš nije naročito prljav, treba da znate da ovu pregradu onda nije potrebno da punite sredstvom pred svako uključivanje veš-mašine.

Druga pregrada je ključna

U drugoj pregradi, obeleženoj rimskim brojem II, zapravo je glavna pregrada koja se najčešće i koristi, jer je namenjena za glavno pranje veša.

Omekšivač Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Kao i u prethodno pomenutu pregradu, i u ovu je potrebno da sipate tečni deterdžent ili prašak, zavisno od toga koji model mašine za veš koristite, ali i koje sredstvo preferirate.

Gde je oznaka "cvet", tu ne sipajte deterdžent

Treća i ujedno poslednja pregrada uglavnom ima nacrtan cvet kao svoju oznaku, i jedina je u koju ne treba da sipate ni deterdžent ni prašak, već omekšivač.

Posebno je važno i da znate da omekšivač ne treba da sipate preko obeležene maksimalne granice. Iako mnogi veruju da više omekšivača u pregradi znači i mekši i mirisniji veš, to je mit. Sipanje sredstva iznad granice može da dovede samo do nepravilnog povlačenja sredstva tokom pranja veša, što može da dovede i do potencijalnih kvarova mašine za veš.

I fioka zahteva pranje

S obzirom da smo svi svedoci da se u fioci veš-mašine vremenom nakupljaju ostaci sredstava za pranje veša, važno je da prisustvo ovih naslaga ne ignorišete večno.

S vremena na vreme, treba da izvadite fioku iz veš-mašine, properete je mlakom vodom i mekšom četkom pokušate da očistite teže dostupne ćoškove gde se sredstvo "uvuklo". Nakon toga, prebrišite i prostor u koji vraćate fioku, a kada se i fioka i mesto za nju osuše, vratite je na njeno mesto.

Na ovaj način, izbegavate nepotrebno stvaranje neprijatnih mirisa, pa čak i buđi, koji mogu da se stvore u kombinaciji sa vlagom.

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