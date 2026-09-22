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U srpskom narodu postoje periodi tokom godine kada se svadbe tradicionalno ne prave, a najveći deo tih običaja vezan je za crkvene postove i velike praznike.

Nekada su porodice pažljivo gledale u crkveni kalendar pre nego što bi zakazale venčanje, jer se smatralo da postoje dani koji nisu pogodni za velika slavlja.

Tokom postova nema svadbi

Prema tradiciji, venčanja se ne zakazuju tokom četiri velika posta – Vaskršnjeg, Petrovskog, Gospojinskog i Božićnog posta.

Post je vreme molitve, uzdržavanja i duhovne pripreme, zbog čega se velika veselja ne uklapaju u njegov karakter.

Post je vreme molitve i zbog toga se veselja ne uklapaju u njegov datum Foto: Ilustracija/Profimedia

Posebno su se izbegavali i dani strogog posta, poput Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i Krstovdana.

Svadbe se, prema starim običajima, nisu organizovale ni u pojedinim periodima oko velikih praznika, kao ni tokom Bele nedelje pred početak Velikog posta.

Da li takav datum zaista donosi nesreću?

Verovanje da brak sklopljen određenog datuma može doneti „lošu sreću“ deo je narodne tradicije, a ne crkvenog učenja.

Sa druge strane, pravilo da se crkvena venčanja ne obavljaju tokom određenih postova i prazničnih dana povezano je sa pravoslavnom praksom.

Zato parovi koji planiraju venčanje u crkvi treba unapred da se posavetuju sa sveštenikom i provere da li je željeni datum pogodan.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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