Slušaj vest

Kada se priprema zimnica, grožđe uglavnom završi u slatkim varijantama – kao džem, sok ili kompot. Ipak, postoji i potpuno drugačiji način da se sačuva za zimu, a rezultat je neobična, pikantna salata koja odlično ide uz jača i masnija jela.

Turšijsko grožđe spaja slatkoću voća, kiselkast ukus preliva i ljutinu papričica, pa je idealno za one koji vole neobične kombinacije na trpezi. Posebna prednost je što se priprema brzo i bez komplikovanih koraka.

Zašto vredi probati turšijsko grožđe

Krupni plan ženskih ruku iznad sudopere, žena pere belo grožđe
Grožđe je proglašeno najproblematičnijim među svim grupama hrane, pri čemu je jedan uzorak sadržao ostatke najmanje 16 različitih pesticida Foto: Shutterstock

Ova zimnica nije samo zanimljiva zbog ukusa. Grožđe prirodno sadrži niz korisnih materija, uključujući vitamine i antioksidanse, dok dodatak ljutih papričica daje celu kombinaciju još izraženiji karakter.

Upravo zbog spoja slatkog, kiselog i ljutog, turšijsko grožđe može da posluži kao dodatak pečenju, suhomesnatim proizvodima, jačim sirevima ili jelima od mesa.

Sastojci za turšijsko grožđe

Za pripremu su potrebni:

tegla, tegle
Foto: Miriam Heppell / Alamy / Profimedia

  • 2 kg grožđa
  • 1 l vode
  • 8 do 10 manjih ljutih papričica
  • 200 ml sirćeta
  • na vrh kašičice vinobrana
  • 3 kašike šećera
  • 1,5 kašika soli
  • biber u zrnu po ukusu
  • lovorov list po ukusu

Kako se priprema turšija od grožđa

  1. U šerpu sipajte litar vode, pa dodajte šećer, so, sirće, biber u zrnu i lovorov list. Stavite na šporet i sačekajte da tečnost provri.
  2. Kada proključa, sklonite je sa vatre i ostavite da se prohladi.
  3. Za to vreme dobro operite grožđe, odvojite bobice od peteljki, zatim ih ocedite i prosušite. Operite i ljute papričice, uklonite peteljke i osušite ih.
  4. Kada preliv postane mlak, dodajte vinobran i dobro promešajte.
  5. Grožđe i papričice slažite naizmenično
  6. U prethodno sterilisane tegle slažite red grožđa, pa nekoliko ljutih papričica, i tako nastavite dok ih ne napunite.
  7. Sve prelijte potpuno ohlađenom tečnošću, tako da sadržaj bude prekriven.
  8. Tegle dobro zatvorite i čuvajte na tamnom, suvom i hladnijem mestu.
Ne propustiteŽenaUkusniji je od kupovnog, bez konzervansa i aditiva: Recept iz bakine kuhinje za domaći kečap
paradajz-kecap-domaci.jpg
ŽenaRuskinje stavljaju ovo u kiseli kupus: Jedan neobičan dodatak čuva rasol bistrim i daje bolji ukus
Kiseli kupus u buretu
Žena3 tajne za hrskavu turšiju: Ove trikove iskusne domaćice čuvaju kao najveću tajnu
turšija
ŽenaPeglane paprike po receptu naših baka: Jednostavno se prave, a jedna stvar je ključna kako bi duže trajale
paprika u tegli
ŽenaStari mađarski recept za paprike u tegli: Najbrža zimska salata bez pečenja satima!
paprika spremna za zimnicu
ŽenaRuskinje koriste ovaj trik da im zimnica traje duže: Potrebno vam je par minuta, a ne ubacujtete nikakvu hemiju u tegle
tegle zimnice na polici

 Video: Da li je zimnica zdrava

06:06
Da li je zimnica zdrava ili ne?  Izvor: Kurir televizija