Zimnica od grožđa je najveći hit među domaćicama: Napravite pikantnu turšiju koja savršeno ide uz meso
Kada se priprema zimnica, grožđe uglavnom završi u slatkim varijantama – kao džem, sok ili kompot. Ipak, postoji i potpuno drugačiji način da se sačuva za zimu, a rezultat je neobična, pikantna salata koja odlično ide uz jača i masnija jela.
Turšijsko grožđe spaja slatkoću voća, kiselkast ukus preliva i ljutinu papričica, pa je idealno za one koji vole neobične kombinacije na trpezi. Posebna prednost je što se priprema brzo i bez komplikovanih koraka.
Zašto vredi probati turšijsko grožđe
Ova zimnica nije samo zanimljiva zbog ukusa. Grožđe prirodno sadrži niz korisnih materija, uključujući vitamine i antioksidanse, dok dodatak ljutih papričica daje celu kombinaciju još izraženiji karakter.
Upravo zbog spoja slatkog, kiselog i ljutog, turšijsko grožđe može da posluži kao dodatak pečenju, suhomesnatim proizvodima, jačim sirevima ili jelima od mesa.
Sastojci za turšijsko grožđe
Za pripremu su potrebni:
- 2 kg grožđa
- 1 l vode
- 8 do 10 manjih ljutih papričica
- 200 ml sirćeta
- na vrh kašičice vinobrana
- 3 kašike šećera
- 1,5 kašika soli
- biber u zrnu po ukusu
- lovorov list po ukusu
Kako se priprema turšija od grožđa
- U šerpu sipajte litar vode, pa dodajte šećer, so, sirće, biber u zrnu i lovorov list. Stavite na šporet i sačekajte da tečnost provri.
- Kada proključa, sklonite je sa vatre i ostavite da se prohladi.
- Za to vreme dobro operite grožđe, odvojite bobice od peteljki, zatim ih ocedite i prosušite. Operite i ljute papričice, uklonite peteljke i osušite ih.
- Kada preliv postane mlak, dodajte vinobran i dobro promešajte.
- Grožđe i papričice slažite naizmenično
- U prethodno sterilisane tegle slažite red grožđa, pa nekoliko ljutih papričica, i tako nastavite dok ih ne napunite.
- Sve prelijte potpuno ohlađenom tečnošću, tako da sadržaj bude prekriven.
- Tegle dobro zatvorite i čuvajte na tamnom, suvom i hladnijem mestu.
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