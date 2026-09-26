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Kada se priprema zimnica, grožđe uglavnom završi u slatkim varijantama – kao džem, sok ili kompot. Ipak, postoji i potpuno drugačiji način da se sačuva za zimu, a rezultat je neobična, pikantna salata koja odlično ide uz jača i masnija jela.

Turšijsko grožđe spaja slatkoću voća, kiselkast ukus preliva i ljutinu papričica, pa je idealno za one koji vole neobične kombinacije na trpezi. Posebna prednost je što se priprema brzo i bez komplikovanih koraka.

Zašto vredi probati turšijsko grožđe

Grožđe je proglašeno najproblematičnijim među svim grupama hrane, pri čemu je jedan uzorak sadržao ostatke najmanje 16 različitih pesticida Foto: Shutterstock

Ova zimnica nije samo zanimljiva zbog ukusa. Grožđe prirodno sadrži niz korisnih materija, uključujući vitamine i antioksidanse, dok dodatak ljutih papričica daje celu kombinaciju još izraženiji karakter.

Upravo zbog spoja slatkog, kiselog i ljutog, turšijsko grožđe može da posluži kao dodatak pečenju, suhomesnatim proizvodima, jačim sirevima ili jelima od mesa.

Sastojci za turšijsko grožđe

Za pripremu su potrebni:

Foto: Miriam Heppell / Alamy / Profimedia

2 kg grožđa

1 l vode

8 do 10 manjih ljutih papričica

200 ml sirćeta

na vrh kašičice vinobrana

3 kašike šećera

1,5 kašika soli

biber u zrnu po ukusu

lovorov list po ukusu Kako se priprema turšija od grožđa U šerpu sipajte litar vode, pa dodajte šećer, so, sirće, biber u zrnu i lovorov list. Stavite na šporet i sačekajte da tečnost provri. Kada proključa, sklonite je sa vatre i ostavite da se prohladi. Za to vreme dobro operite grožđe, odvojite bobice od peteljki, zatim ih ocedite i prosušite. Operite i ljute papričice, uklonite peteljke i osušite ih. Kada preliv postane mlak, dodajte vinobran i dobro promešajte. Grožđe i papričice slažite naizmenično U prethodno sterilisane tegle slažite red grožđa, pa nekoliko ljutih papričica, i tako nastavite dok ih ne napunite. Sve prelijte potpuno ohlađenom tečnošću, tako da sadržaj bude prekriven. Tegle dobro zatvorite i čuvajte na tamnom, suvom i hladnijem mestu.

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