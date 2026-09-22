Slušaj vest

Domaća zimnica može bez problema da potraje mesecima, ali samo ako se pripremi i čuva pod odgovarajućim uslovima. Ono što može da joj skrati rok trajanja i pokvari sav trud koji ste uložili u pripremu su uglavnom vrlo sitni koraci o kojima ne razmišljamo previše.

Zimnica je obavezna u srpskoj kuhinji u hladnim mesecima, a omiljeni su nam kiseli krastavci, kupus, karfiol, paprike i druge domaće salate, iako je mnogima najdraža slatka zimnica u vidu džema i kompota.

Uz to što se na ovaj način sezonsko povrće čuva za mesece kad ga nema u izobilju, zimnica je i praktičan način da se u hladnijem delu godine unose vitamini, minerali i vlakna. Poznato je i da fermentisane namirnice, poput kiselog kupusa i krastavaca, sadrže probiotike koji doprinose ravnoteži crevne mikroflore, a samim tim i normalnom imunitetu.

Ipak, iako je važno pratiti ga detaljno korak po korak, da bi zimnica trajala dugo i sačuvala ukus zbog kog je toliko volimo, nije dovoljno samo odabrati recept za zimnicu. Od ogromne važnosti su sitnice, poput načina na koji birate povrće, određujete količinu soli i ostalih sastojaka, sterilišete ambalažu i čuvate gotovu zimnicu...

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

A na ove greške posebno treba obratiti pažnju!

1. Tegle nisu dovoljno dobro sterilisane

Pre nego što u njih stavite povrće, staklene tegle moraju da budu temeljno oprane i pravilno sterilisane, a to je jedan od ključnih koraka za bezbedno i dugotrajno čuvanje zimnice.

Ako na posudama ostanu mikroorganizmi, oni mogu da ubrzaju kvarenje zimnice, pa sterilizaciju tegli ne posmatrajte samo kao formalnost, već kao sastavni deo pripreme zimnice.

2. Povrće nije dovoljno kvalitetno

Ni najbolji recept neće pomoći ako u teglu stavite povrće koje je već počelo da propada!

Zato za zimnicu birajte čvrste i zdrave plodove, bez udubljenja, fleka, tačkica, oštećenja ili drugih promena na površini, jer one ukazuju na početak propadanja, a jedan loš plod može da ugrozi kvalitet cele tegle!

Posebno izbegavajte prezrelo i već omekšalo povrće, a najbolje je da koristite mlađe i čvršće plodove, jer će bolje podneti pripremu i čuvanje.

Zimnica Foto: Tatjana Urosevic / Panthermedia / Profimedia

3. Niste pogodili pravu razmeru sastojaka

Kod pripreme zimnice količina sastojaka nije nešto što bi trebalo određivati potpuno proizvoljno, pošto odnos povrća, soli, sirćeta, vode itd. može značajno da utiče na krajnji rezultat i trajnost proizvoda.

Na primer, ako se ajvar priprema sa patlidžanom, preporučuje se da odnos paprika i patlidžana bude 3:1.

Kod kiselog kupusa je naročito važno pravilno odmeriti so, a kao okvirna mera navodi oko 400 grama soli na 10 litara vode.

Za klasični presolac koji koristi, na primer, za krastavce ili paprike, često se računa oko 20 grama, odnosno jedne kašike soli, na litar vode. Ukoliko se dodaje sirće, uobičajena proporcija je jedan deo sirćeta na tri do četiri dela vode, dok se količina šećera i dodatne soli može prilagoditi ukusu i receptu.

4. Zimnicu ste stavili na pogrešno mesto

Čak i kad ste sve prethodno uradili kako treba, ako zimnicu ne čuvate pravilno propašće brzo.

Tegle sa zimnicom treba držati na hladnom i suvom mestu, tako da je zaštitite od nepovoljnih uslova, a najbolje je da izaberete prostor u kojem temperatura nije previsoka i u kojem zimnica neće biti izložena nepotrebnoj toploti ili vlazi.

VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine