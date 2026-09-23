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Ako vam se često dešava da iz kuće izađete bez pripremljenog ručka, pa se nekoliko sati kasnije izbor svede na pekaru, dostavu ili nešto na brzinu, dobra vest je da obrok za posao ne mora da bude komplikovan.

Uz nekoliko osnovnih namirnica moguće je napraviti ručak koji je praktičan za nošenje, dovoljno zasitan i jednostavan za pripremu. Najbolje prolaze kombinacije koje spajaju izvor proteina, povrće i ugljene hidrate, jer tako dobijate obrok koji će vas držati sitim duže vreme.

Piletina sa pirinčem i povrćem

Ova ukusna proteinska salata je idealan obrok za sve koji žele da održe mišićnu masu, smanje osećaj gladi i unesu kvalitetne hranljive sastojke Foto: Shutterstock

Sastojci:

150 g pilećeg filea

70 g pirinča

150 g mešanog povrća

1 kašičica maslinovog ulja

so

biber

malo aleve paprike

Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja. Pileći file isecite na manje komade, posolite, pobiberite i začinite alevom paprikom. Ispecite ga na malo ulja dok ne dobije lepu boju. U isti tiganj dodajte povrće i kratko ga prodinstajte. Sve zajedno spakujte u posudu sa kuvanim pirinčem.

Ovaj obrok možete pripremiti veče ranije i sutradan samo poneti na posao.

Tortilja sa piletinom i jogurt-dresingom

tortilja sa piletinom i povrćem Foto: Zoonar/homydesign, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Sastojci:

1 velika tortilja

120 g pečene piletine

nekoliko listova zelene salate

1 manji paradajz

pola krastavca

2 kašike jogurta

malo soli

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema:

Piletinu isecite na trakice, a paradajz i krastavac na manje komade. Jogurt pomešajte sa malo soli i limunovog soka. Tortilju premažite dresingom, dodajte salatu, povrće i piletinu, zatim je čvrsto uvijte.

Ako je nosite na posao, najbolje je da je uvijete u papir za pečenje ili foliju.

Salata sa tunjevinom i kuvanim jajima

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 konzerva tunjevine

2 kuvana jaja

1 manji krastavac

1 paradajz

šaka zelene salate

2 kašike kukuruza

nekoliko maslina

1 kašičica maslinovog ulja

malo limunovog soka

so

Priprema:

Jaja skuvajte, ohladite i isecite na četvrtine. Povrće operite i iseckajte, pa dodajte oceđenu tunjevinu, kukuruz i masline. Prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom, blago posolite i na kraju dodajte kuvana jaja.

Ako salatu nosite na posao, preliv možete spakovati odvojeno i dodati neposredno pre jela.

Omlet sa povrćem i sirom

Foto: Shuttershtock

Sastojci:

3 jaja

pola paprike

šaka spanaća

30 g sira

1 kašičica ulja

so

biber

Priprema:

Papriku isecite na sitne kockice i kratko je propržite na malo ulja. Dodajte spanać i sačekajte da omekša. Jaja umutite sa malo soli i bibera, pa ih sipajte preko povrća. Kada omlet počne da se steže, preko njega izmrvite sir. Pecite još nekoliko minuta, zatim ostavite da se ohladi i isecite na komade.

Ovako spremljen omlet možete poneti u kutiji i jesti hladan ili podgrejan.

Integralna testenina sa povrćem i feta sirom

Foto: Tatjana Meininger / Alamy / Profimedia

Sastojci:

80 g integralne testenine

pola tikvice

pola paprike

nekoliko čeri paradajza

40 g feta sira

1 kašičica maslinovog ulja

so

biber

malo origana

Priprema:

Testeninu skuvajte al dente i ocedite. Tikvicu i papriku isecite na manje komade i kratko propržite na maslinovom ulju. Dodajte prepolovljen čeri paradajz, zatim umešajte kuvanu testeninu. Začinite solju, biberom i origanom, pa kada se malo prohladi dodajte izmrvljeni feta sir.

Može se jesti i hladna, pa je vrlo praktična za posao.

Video: Ručak za 5 minuta