5 brzih ručkova za posao: Spremaju se lako, zasitni su i bolji izbor od pekare i brze hrane
- Dobar ručak za posao ne mora da bude komplikovan: uz malo planiranja mogu da se spreme zasitni obroci za poneti.
- Predlažu se kombinacije proteina, povrća i ugljenih hidrata, poput piletine sa pirinčem, tortilje sa piletinom ili salate sa tunjevinom.
- U članku su i brze opcije kao omlet sa povrćem i integralna testenina sa sirom, koje se lako pripremaju unapred.
Ako vam se često dešava da iz kuće izađete bez pripremljenog ručka, pa se nekoliko sati kasnije izbor svede na pekaru, dostavu ili nešto na brzinu, dobra vest je da obrok za posao ne mora da bude komplikovan.
Uz nekoliko osnovnih namirnica moguće je napraviti ručak koji je praktičan za nošenje, dovoljno zasitan i jednostavan za pripremu. Najbolje prolaze kombinacije koje spajaju izvor proteina, povrće i ugljene hidrate, jer tako dobijate obrok koji će vas držati sitim duže vreme.
Piletina sa pirinčem i povrćem
Sastojci:
- 150 g pilećeg filea
- 70 g pirinča
- 150 g mešanog povrća
- 1 kašičica maslinovog ulja
- so
- biber
- malo aleve paprike
- Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja.
- Pileći file isecite na manje komade, posolite, pobiberite i začinite alevom paprikom. Ispecite ga na malo ulja dok ne dobije lepu boju.
- U isti tiganj dodajte povrće i kratko ga prodinstajte. Sve zajedno spakujte u posudu sa kuvanim pirinčem.
Ovaj obrok možete pripremiti veče ranije i sutradan samo poneti na posao.
Tortilja sa piletinom i jogurt-dresingom
Sastojci:
- 1 velika tortilja
- 120 g pečene piletine
- nekoliko listova zelene salate
- 1 manji paradajz
- pola krastavca
- 2 kašike jogurta
- malo soli
- nekoliko kapi limunovog soka
Priprema:
- Piletinu isecite na trakice, a paradajz i krastavac na manje komade.
- Jogurt pomešajte sa malo soli i limunovog soka.
- Tortilju premažite dresingom, dodajte salatu, povrće i piletinu, zatim je čvrsto uvijte.
Ako je nosite na posao, najbolje je da je uvijete u papir za pečenje ili foliju.
Salata sa tunjevinom i kuvanim jajima
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine
- 2 kuvana jaja
- 1 manji krastavac
- 1 paradajz
- šaka zelene salate
- 2 kašike kukuruza
- nekoliko maslina
- 1 kašičica maslinovog ulja
- malo limunovog soka
- so
Priprema:
- Jaja skuvajte, ohladite i isecite na četvrtine.
- Povrće operite i iseckajte, pa dodajte oceđenu tunjevinu, kukuruz i masline.
- Prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom, blago posolite i na kraju dodajte kuvana jaja.
Ako salatu nosite na posao, preliv možete spakovati odvojeno i dodati neposredno pre jela.
Omlet sa povrćem i sirom
Sastojci:
- 3 jaja
- pola paprike
- šaka spanaća
- 30 g sira
- 1 kašičica ulja
- so
- biber
Priprema:
- Papriku isecite na sitne kockice i kratko je propržite na malo ulja.
- Dodajte spanać i sačekajte da omekša.
- Jaja umutite sa malo soli i bibera, pa ih sipajte preko povrća. Kada omlet počne da se steže, preko njega izmrvite sir.
- Pecite još nekoliko minuta, zatim ostavite da se ohladi i isecite na komade.
Ovako spremljen omlet možete poneti u kutiji i jesti hladan ili podgrejan.
Integralna testenina sa povrćem i feta sirom
Sastojci:
- 80 g integralne testenine
- pola tikvice
- pola paprike
- nekoliko čeri paradajza
- 40 g feta sira
- 1 kašičica maslinovog ulja
- so
- biber
- malo origana
Priprema:
- Testeninu skuvajte al dente i ocedite.
- Tikvicu i papriku isecite na manje komade i kratko propržite na maslinovom ulju.
- Dodajte prepolovljen čeri paradajz, zatim umešajte kuvanu testeninu.
- Začinite solju, biberom i origanom, pa kada se malo prohladi dodajte izmrvljeni feta sir.
Može se jesti i hladna, pa je vrlo praktična za posao.
Video: Ručak za 5 minuta