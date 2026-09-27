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Jedna gošća venčanja doživela je neprijatno iznenađenje nakon što je putovala čak osam sati kako bi prisustvovala svadbi koleginice, da bi na samom događaju saznala da zapravo nije pozvana na večeru i ostatak proslave. Kako piše "The Sun", žena je u Škotsku doputovala sa još jednom koleginicom, a njih dve su odsele u hostelu u blizini mesta gde se održavalo venčanje.

Nakon što su provele noć u hostelu, vlasnica smeštaja ponudila se da ih ujutru odveze na ceremoniju, pošto nije bilo dostupnih taksija. Za gošću je to bilo prvo venčanje kojem je prisustvovala u ranim dvadesetim godinama. Detalje neobične situacije kasnije je objavila na Redditu, tražeći mišljenje korisnika o tome šta se dogodilo.

- Ceremonija venčanja bila je veoma lepa, sa keltskim vezivanjem ruku i ceremonijom sveća. Fotografisale smo se sa mladom, družile sa ostalim gostima, ali kada smo stigle na svadbeni ručak, shvatile smo da nešto nije u redu.

Foto: Shutterstock

Kako je navela, nakon dolaska na mesto proslave proverile su raspored stolova kako bi pronašle gde sede, ali njihovih imena nije bilo.

- Prišao nam je voditelj ceremonije i tražio pozivnice. Tada nam je otvoreno rekao da smo pozvane samo u crkvu i na piće dobrodošlice i da sada možemo da idemo kući. Tek tada smo shvatile da sitnim slovima na pozivnici piše da ona ne važi za večeru i ostatak proslave.

Prema njenim rečima, organizator je uzeo njenu pozivnicu i zamolio njih dve da napuste mesto događaja. Gošće su se, kako je opisala, osećale poniženo i udaljile se kako drugi ne bi primetili da su bile tu. Kada su se vratile u hostel i ispričale vlasnici šta se dogodilo, ona je burno reagovala.

- Bila je besna i želela je da nam spremi hranu. Grdila nas je što je nismo pozvale.

Kasnije, oko 19 časova, ista žena ih je odvezla nazad na mesto venčanja.

U tom trenutku su svi već bili pijani, jer su pili već pet sati. Tada su, kako tvrdi, shvatile da su praktično jedine ostale bez poziva na večeru. Ni moja koleginica ni ja nismo shvatile da nismo uključene u ceo događaj. Situaciju je dodatno pogoršalo saznanje da je mlada koleginice zapravo pozvala svoje kolege na venčanje jer joj je šef rekao da bi bilo pristojno da to učini.

- Mislile smo da smo prijateljice - napisala je razočarana gošća.

Njih dve su na svadbi ostale još oko tri sata, a potom su otišle u lokalni pab. Na kraju smo imale zabavnu noć zahvaljujući meštanima. Stvarno su spasili dan na više načina! - zaključila je.

Kurir.rs