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Tragična smrt ruske influenserke Žane Samsonove (39), koja je preminula 21. jula 2023. godine u Maleziji dugogodišnjeg praktikovanja ekstremne sirove voćne dijete, ponovo je otvorila pitanje opasnosti od restriktivnih režima ishrane.

Samsonova, na društvenim mrežama poznata pod imenom "Žana D'Art", se poslednjih deset godina svog života hranila isključivo sirovom biljnom hranom - uglavnom voćem, suncokretovim semenkama, voćnim sokovima i frapeima. Pored rigoroznih restrikcija, poslednjih šest godina uopšte nije pila običnu vodu, već ju je menjala voćnim sokovima, a primenjivala je i takozvani "suvi post", višednevno potpuno uzdržavanje i od hrane i od tečnosti.

Zvanični uzrok smrti nikada nije objavljen. Ipak, njena majka Vera veruje da je preminula od infekcije nalik koleri, koju njeno telo, iscrpljeno dugotrajnim gladovanjem, jednostavno nije imalo snage da savlada.

Foto: Instagram/rawveganfoodchef

Zabrinutost porodice i prijatelja trajala je godinama, ali su se ekstremne navike influenserke posebno pooštrile u poslednjim mesecima života.

- Živeo sam na spratu iznad njenog stana, i svaki dan sam se bojao da li ću ujutru pronaći njeno beživotno telo. Uveravao sam je da se leči, ali bezuspešno - ispričao je njen prijatelj.

Prijatelji koji su je sretali na Šri Lanci i u Tajlandu svedočili su o njenom drastično narušenom fizičkom stanju.

- Bilo je zastrašujuće gledati je, ruke su joj bile kao ruke moje 12- godišnje sestre - rekla je tada tada jedna od njenih prijateljica, dok su je drugi neuspešno ubeđivali da se vrati kući na lečenje.

Nasuprot upozorenjima okoline i majke, Samsonova je na Instagramu, gde je imala oko 10.000 pratilaca, nastavila da promoviše svoje obroke, poput kombinacije dinje, avokada i soka od cvekle, tvrdeći da se hrani savršeno zdravo.

- Uprkos tome što kuvam otmena sirova jela, hranim se vrlo jednostavno. Moja hrana je jednostavna, bez ulja, bez soli, bez dehidrirane hrane i bez proteina. Danas za ručak imam ukusan kefir od avokada, sladak čeri paradajz i zreli avokado. Prijatno - pisala je tada influenserka.

Iako je na mrežama tvrdila da je savršeno zdrava, Samsonova je čitavu deceniju odbijala zvaničnu medicinu i sve se više izolovala od lekara.

Foto: Instagram/rawveganfoodchef

Tako je tokom pandemije 2021. godine, nakon što se zarazila koronavirusom tokom boravka u Rusiji, tvrdila da se izlečila isključivo "suvim postom".