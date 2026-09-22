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Posle 13 godina veze, veridbe i već započetih priprema za svadbu, jedna poruka na Instagramu bila je dovoljna da Aliha shvati da brak koji je planirala možda nikada nije ni trebalo da se dogodi.

Korisnica TikToka koja se predstavlja kao @lostnwonderr ispričala je kako je nekoliko meseci pred venčanje saznala da joj verenik nije rekao istinu o tome gde je proveo prethodnu noć. Njena priča ubrzo je postala viralna i prikupila više od 4,7 miliona pregleda i hiljade komentara.

Posle 13 godina veze konačno su se verili

Aliha je bivšeg verenika upoznala preko svoje sestre, još dok je ona bila maturantkinja, a on student prve godine fakulteta.

Njihova veza trajala je čak 13 godina, dok je veridba usledila tek godinu dana pre planiranog venčanja. Danas, kada se osvrne na sve što se dogodilo, kaže da joj upravo to dugo čekanje sada deluje kao znak koji tada nije umela da prepozna.

Njena porodica ga je tokom godina prihvatila kao svog, pa je prosidba za nju bila posebno emotivan trenutak. Ubrzo su rezervisali prostor i počeli da planiraju svadbu.

U Pakistan otišla po venčanicu, a na povratku dobila poruku

Nekoliko meseci pred venčanje Aliha je sa majkom otputovala u Pakistan kako bi pronašla venčanicu i odelo za budućeg supruga.

Na povratku u Sjedinjene Američke Države presedala je u Dubaiju, gde je nekoliko sati čekala sledeći let. Pisala je vereniku, koji je trebalo da je sačeka po dolasku, ali je primetila da odgovara sporije nego inače. U tom trenutku nije tome pridavala veliki značaj.

A onda joj je, neposredno pred ukrcavanje, stigla poruka nepoznate žene.

- Tvoj dečko sinoć nije bio na pecanju. Bio je sa mnom, otišli smo na piće u bar. Ništa se nije dogodilo, ali shvatila sam da je veren. Jako mi je žao - glasila je poruka koju je Aliha dobila.

Proverila njegov Instagram i shvatila da nešto nije u redu

Prvo što je uradila bilo je da proveri šta je verenik prethodne večeri objavljivao na društvenim mrežama. Na njegovom Instagram profilu videla je objavu iz koje se moglo zaključiti da je navodno bio na pecanju, baš kao što joj je rekao.

Aliha je zatim odgovorila ženi i zatražila dokaz.

U međuvremenu je pozvala verenika i direktno ga pitala gde je bio prethodne večeri. Priznao joj je da je posle pecanja sa prijateljima otišao i u bar, ali nije želeo da joj kaže ko je bila žena sa kojom je proveo vreme.

Fotografije iz njegove Tesle promenile su sve

Sumnja je postala još veća kada je Aliha primetila da je njen verenik prestao da prati upravo tu ženu na Instagramu. Nedugo zatim dobila je i dodatne dokaze.

Nepoznata žena poslala joj je fotografije na kojima se vidi da se nalazila u automobilu njenog verenika, Tesli. Kada mu je Aliha pokazala ono što je dobila, on je, prema njenim rečima, nastavio da tvrdi da nije uradio ništa pogrešno. Upravo je njegovo ponašanje, kaže, bilo ono što joj je konačno potvrdilo da mu više ne može verovati.

Posle 13 sati leta sačekao je sa cvećem

Tokom dugog leta nazad za SAD, verenik joj je poslao poruku da je čeka na aerodromu zajedno sa svojom majkom. Kada je sletela, zatekla ga je sa buketom cveća. Aliha smatra da je pokušavao da joj pokaže da mu je stalo, dok njegova majka, kako tvrdi, nije ni znala šta se prethodno dogodilo.

Verenik je predložio da prvo odvezu njegovu majku kući, pa da njih dvoje nasamo razgovaraju. Aliha je, međutim, već donela odluku. Insistirala je da prvo odveze majku, a njemu poručila da je njihova veza završena.

Odustala od venčanja posle 13 godina veze

Njena priča izazvala je ogromnu pažnju na TikToku, a komentari su se uglavnom svodili na podršku zbog odluke da ne ignoriše ono što je saznala. Mnogi su pohvalili i nepoznatu ženu koja joj se javila.

- Ta devojka te je spasila, ali još više tvoja intuicija, jer si proverila zahteve za poruke - napisala je jedna korisnica.

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