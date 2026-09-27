Slušaj vest

Priprema zimnice je dug, skup i složen posao, i uz to zahteva dovoljno prostran i mračan špajz za odlaganje tegli sa kornišonima, zimskom salatom, zelenim paradajzom, ajvarom i džemovima. Ukoliko nemate ostavu ili je ona mala i skučena, iskoristite trik ruskih domaćica i svaku teglu obmotajte aluminijumskom folijom. Naime, obična kuhinjska folija zapravo bolje čuva zimnicu i džemove u tegli od direktne svetlosti nego tamni ormarići ili špajz.

Staklo propušta i direktnu i difuznu svetlost. Čak i kada se tegle čuvaju u zadnjem delu ormarića, mala količina svetlosti vremenom menja sadržaj. Rasol za krastavčiće i drugu kiselu zimnicu postaje mutan, povrće tamni, a ponekad se na površini tegli sa džemovima pojavi buđ. Folija potpuno blokira svetlost i stvara uslove slične podrumu, čuvajući boju, ukus i kvalitet džemova i zimnice mnogo duže.

Folija produžava rok trajanja zimnice

U teglama obmotanim folijom, krastavčiči i zeleni paradajz duže ostaju čvrsti, a džem zadržava prirodnu boju. Peršun ne tamni i zimnica izgleda sveže kao prvog dana. Uz to, kad zamotate tegle u foliju, ona im omogućava da stoje i na polici, i kod prozora, pa čak i blizu šporeta, jer njen reflektujući sloj sprečava pregrevanje sadržaja.

Aluminijumska folija Foto: Shutterstock

Kako folija štiti od temperature

Kad krene toplije vreme tegle na prozorskim daskama se lako zagrevaju, što može da dovede do fermentacije i kvarenja. Tada se poklopci ispupče, pa kompot ili džem propadnu. Folija deluje kao reflektujuća barijera: tegla se sporije zagreva i postepeno hladi, smanjujući rizik od kvarenja, naročito kod napitaka i slatke zimnice.

Uz to, etikete na tegli često otpadaju, posebno u vlažnim podrumima. Na foliji tragovi markera ostaju jasni, lepak se bolje drži, a etikete su vidljive na prvi pogled. Tako je mnogo lakše razlikovati džemove ili kiselu zimnicu koju smo spremili prethodne godine.

Zimnica Foto: Shutterstock

Zašto tegle postaju bezbednije

Folija daje blago teksturisanu površinu i čini da tegla bude manje klizava. Osim toga, kad tegle umotate u foliju, one ne zveckaju po policama, lakše ih je pomeriti, manja je šansa da napuknu ili da se oštete. Ovo je odlična prednost za sve koji često premeštaju tegle.

Kako pravilno umotati tegle

- Foliju postavite mat stranom ka spolja, jer tako bolje reflektuje svetlost

- Nemojte previše zatezati foliju, kako se ne bi cepala

- Ako ređate tegle jednu na drugu, stavite mali list folije između njih radi stabilnosti

Ova jednostavna metoda omogućava čuvanje zimnice bez odlaganja tegli u mračne ormare ili podrum. Tečnost u teglama se neće zamutiti, a zimnica se neće kvariti. Folija obmotana oko tegli čini da čuvanje zimnice bude praktičnije i sigurnije, otkriva autorka Youtube kanala Pochavkaem.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine