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Jedna od omiljenih voćki, šljiva, veoma je zdrava, povoljno utiče na varenje, ali je velika mana što se zreli plodovi pokvare brzo, pa ako kupite nekoliko kilograma, a ne planirate da pravite džem znajte da ćete polovinu već kroz dva, tri dana morati da bacite.

Ukoliko primetite da su šljive mekane ili ih pojedite odmah ili ih sačuvajte za zimu. Mnogo je načina da to uradite, ali jedan je poseban.

Njega su naše bake praktikovale u selima gde je šljiva bilo na pretek, a industrijskih kolača i slatkiša malo ili ni malo. One su se tada dosetile da sačuvaju svaku voćku i od nje kasnije tokom zime prave ukusne dezerte.

Ipak, šljiva sama po sebi ima toliko lep ukus da čak i samo smrznuta može da bude slatkiš, ako primenite trik od 10 minuta.

Zamrznite šljiv i sačuvajte ih za zimu Foto: Shutterstock

O čemu se zapravo radi?

Budući da su šljive veoma mekane i da se najčešće nakon smrzavanja u kesama slepe jedna za drugu potrebno je da ih zamrznete na malo drugačiji način.

Postupak: Šljive dobro operite, zatim ih prepolovite i izvadite kosku. Uzmite pleh od šporeta i u njega stavite pek papir, pa ređajte šljive. Nakon što ga popunite uzmite malo šećera i stavite na svaku od polovina. Nemojte da pretrpavate pleh, potrebno je da šljive ne budu zgurane jedna uz drugu, nego da svaka ima svoj prostor.

Nakon toga pleh stavite na desetak, petnaest minuta u zamrzivač. Kad se šljive smrznu, tek tada možete da ih stavite u kese. Kada želite da ih jedete izvadite ih i pustite samo 2,3 minuta da stanu. Nakon toga ih jedite i dobićete savršeno hladno zaslađenje koje je zdravo, a ukusno i odlično za varenje.

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