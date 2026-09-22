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Zena Vozniak (37) iz Los Anđelesa mislila je da bi muškarac kog je upoznala preko aplikacije za upoznavanje mogao da postane njen životni partner. Umesto ljubavne priče koju je zamišljala, završila je sama u njegovom stanu u Londonu, bez dovoljno novca i više od 8000 kilometara udaljena od doma. Svoje iskustvo opisala je u opsežnom eseju koji je privukao veliku pažnju na internetu, piše New York Post.

"Bila sam potpuno slomljena i samo sam plakala. Tih šest nedelja putovanja Evropom planirala sam zbog njega, a na kraju se pokazalo da sam samo izgubila novac", ispričala je Vozniak, koja radi kao lična asistentkinja.

Ljubavna priča koja je krenula na Tinderu

Vozniak je svoju priču podelila u eseju objavljenom na platformi Substack. Naslovila ga je "Odletela sam u London zbog muškarca. Ostavio me u svom stanu", a u njemu je opisala koliko je emocionalno i finansijski uložila u odnos s muškarcem kog je nazvala Čarli.

Njihova priča počela je 2022. godine na Tinderu. Čarlija, Britanca koji je tada boravio u San Francisku, opisala je kao muškarca koji je obožavao karaoke, pušio i imao samopouzdanja. Privukao ju je toliko da je zbog susreta s njim čak izmislila razlog putovanja kako bi mogli da se vide.

Nakon nekoliko susreta u Kaliforniji, uključujući zajednički izlet u Palm Springs, Vozniak je poverovala da bi njihova veza mogla da preraste u nešto ozbiljnije. Uz njegov pristanak otputovala je u Veliku Britaniju, potrošivši pritom deo svoje ušteđevine.

Planirala je da s njim provede deset dana u Londonu, a zatim da nastavi putovanje Evropom za koje je već unapred rezervisala smeštaj i prevoz.

"Rezervisala sam mesta koja su izgledala kao savršena za medeni mesec, bez mogućnosti povraćaja novca. Jedno je bilo na brdu u Firenci, drugo uz more u Grčkoj. Kupila sam avionske i železničke karte", napisala je. "Mislila sam da živim veliku ljubavnu priču, nešto čarobno, ali sve se pretvorilo u katastrofu."

Umesto romanse dočekao ju je raskid

Kada je stigla u London, nije je dočekao romantičan početak putovanja kojem se nadala. Čarli joj je samo nekoliko minuta nakon dolaska rekao da ne želi da nastavi vezu.

Prema njenim rečima, rekao joj je: "Nije mi dobro. Stvarno mi nije dobro, Zena." Objasnio je da je pod velikim stresom zbog posla i da ga je dodatno pogodio susret s bivšom devojkom.

Budući da nije imala dovoljno novca za hotel niti je imala kome da se odmah obrati, ostala je u njegovom stanu. Čarli joj je rekao da će on spavati negde drugde dok ona ne organizuje odlazak.

Situacija je postala još bolnija kada je preko lokacije na Tinderu videla da je Čarli otišao upravo na putovanje na koje je prvobitno trebalo da idu zajedno. "Imala sam osećaj kao da samo hodam kroz stan bez ikakve veze sa sobom. Pogledala sam se u ogledalo i osoba koju sam videla delovala mi je kao potpuni stranac", napisala je.

Dodala je da je nekoliko dana provela u njegovom stanu, plakala i pokušavala da shvati šta se dogodilo. Na kraju se javila prijatelju s fakulteta koji joj je ponudio smeštaj. Budući da većinu rezervacija nije mogla da otkaže, sama je nastavila putovanje i obišla Italiju, Grčku i druga mesta koja je ranije planirala da poseti.

Nakon svega počela je da putuje sama

Vozniak kaže da ju je celo iskustvo dugo bolelo, ali joj je s vremenom promenilo pogled na ljubav i sopstveni život. "Dve godine nakon svega bila sam tužna i ljuta. Mislila sam da prava ljubav možda jednostavno nije za mene", rekla je.

I dalje koristi aplikacije za upoznavanje poput Hingea i Raye, ali kaže da danas u njih ulazi s drugačijim očekivanjima. Više ne traži savršenu ljubavnu priču kakvu je nekad zamišljala.

Gotovo četiri godine nakon tog putovanja kaže da uživa u životu koji je izgradila sama. Putuje, provodi vreme s bliskim ljudima i ne oseća pritisak da mora da pronađe partnera. "Danas mi je teško da zamislim da ću ostatak života provesti s muškarcem. Više to ne vidim kao nešto što mora da se desi", rekla je.

Nakon svega odbacila je odeću koju je nosila na dejtove, obrijala glavu i počela da samostalno istražuje svet. Kaže da sada živi slobodnije i više u skladu sa sobom. "Ima malo tuge, ali ovo je jako dobro za moj odnos sa samom sobom", poručila je.

Čitaoci podeljeni oko njene priče

Čarlija nakon tog događaja više nije videla niti čula. Jedino joj se kasnije javio s pitanjem mogu li da ostanu prijatelji, što je odbila. Ipak, priznaje da ga ponekad potraži na internetu kako bi videla gde je danas, da li je promenio posao, preselio se ili se vratio bivšoj devojci.

Njena priča izazvala je brojne reakcije. Mnogi čitaoci stali su na njenu stranu i kritikovali Čarlijevo ponašanje.

"Bio je pravi gad. Podnela si sve bolje nego što bih ja mogao", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Kladim se da je sada oženjen, živi u Kentu, a taj 'stresan posao' zapravo su bila deca." Treći je izrazio sumnju u celu priču i napisao da je moguće da stan u Londonu uopšte nije bio njegov, već iznajmljen.

Neki su, međutim, kritikovali Vozniak smatrajući da se prebrzo vezala i potrošila veliki novac na osobu koju je poznavala relativno kratko.

Uprkos kritikama, ona kaže da ne žali zbog odluke. "Da mogu da vratim vreme, opet bih izabrala tu avanturu", rekla je. Dodala je da i dalje veruje u svoju životnu filozofiju: biti hrabar, isprobavati nove stvari i ne bojati se krenuti sam.

"Nadam se da će druge žene iz moje priče shvatiti koliko su jake i koliko toga mogu da urade same, sa muškarcem ili bez njega."

Video: Iskustvo sa Tindera