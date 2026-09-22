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Devet meseci. Jedno telo. Dva života. I hiljade neverovatnih procesa koji se odvijaju svakog trenutka. Dok buduća mama možda samo mirno sedi i drži ruku na stomaku, u njenom telu traje jedan od najvećih bioloških spektakala prirode. A među „malim igračima“ koji u toj velikoj priči imaju važnu ulogu nalazi se – jod.

Trudnoća menja gotovo sve. Menja telo. Menja potrebe organizma. Srce radi drugačije, hormoni dobijaju nove zadatke. Upravo tada potrebe za jodom rastu.

Mali mineral, velika odgovornost

Jod se često pominje u jednoj rečenici: „važan je za štitnu žlezdu“, ali iza te kratke rečenice krije se mnogo veća priča.

Jod je neophodan organizmu za stvaranje hormona štitne žlezde, a upravo ti hormoni učestvuju u regulisanju brojnih procesa u telu. Tokom trudnoće njihov značaj dobija još jednu dimenziju, jer su važni i za pravilan razvoj bebe, posebno njenog nervnog sistema i mozga.

Zašto trudnici treba više joda?

Štitna žlezda majke tokom trudnoće ima povećane zahteve, a deo joda potreban je i bebi koja se razvija. Zato su preporučene dnevne potrebe za jodom veće nego kod žene koja nije trudna.

Jod Foto: Shutterstock

Svetska zdravstvena organizacija naglašava da je jod značajan za zdrav razvoj mozga fetusa i malog deteta i da se potrebe žene tokom trudnoće značajno povećavaju.

A gde ima joda?

Jod možemo unositi hranom i vodom. Među njegovim izvorima su morska riba, plodovi mora i jodirana so. Ali postoji jedna zanimljiva zamka modernog načina ishrane. Nije svaka so – jodirana so.

Popularne „specijalne“ soli, poput nekih morskih ili himalajskih soli, ne moraju automatski sadržati značajne količine joda. Zato je važno pogledati deklaraciju, umesto pretpostaviti da ga proizvod sadrži.

Jer u trudnoći više ništa nije "samo za mene"

Možda je upravo to najlepša i najdramatičnija promena koju trudnoća donosi.

Čaša vode više nije samo čaša vode. Obrok više nije samo obrok. San više nije samo odmor.

Briga o sebi postaje i briga o nekome koga još nisi ni upoznala.

Zato trudnoća toliko snažno podseća koliko velike stvari ponekad zavise od onih najmanjih.

Jednog minerala koji se meri u mikrogramima.

Joda.

Jer kada brineš za dvoje, čak i ono što je malo može imati veliku ulogu.

(Kurir.rs)

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