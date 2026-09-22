U trudnoći brineš za dvoje: Zašto tada raste potreba za jodom?
- Tokom trudnoće potrebe za jodom rastu, jer je on važan za hormone štitne žlezde i razvoj bebinog mozga i nervnog sistema.
- Jod se unosi hranom i vodom, a izvori su morska riba, plodovi mora i jodirana so.
- Nije svaka specijalna so jodirana, pa je važno proveriti deklaraciju umesto da se pretpostavi da ga sadrži.
Devet meseci. Jedno telo. Dva života. I hiljade neverovatnih procesa koji se odvijaju svakog trenutka. Dok buduća mama možda samo mirno sedi i drži ruku na stomaku, u njenom telu traje jedan od najvećih bioloških spektakala prirode. A među „malim igračima“ koji u toj velikoj priči imaju važnu ulogu nalazi se – jod.
Trudnoća menja gotovo sve. Menja telo. Menja potrebe organizma. Srce radi drugačije, hormoni dobijaju nove zadatke. Upravo tada potrebe za jodom rastu.
Mali mineral, velika odgovornost
Jod se često pominje u jednoj rečenici: „važan je za štitnu žlezdu“, ali iza te kratke rečenice krije se mnogo veća priča.
Jod je neophodan organizmu za stvaranje hormona štitne žlezde, a upravo ti hormoni učestvuju u regulisanju brojnih procesa u telu. Tokom trudnoće njihov značaj dobija još jednu dimenziju, jer su važni i za pravilan razvoj bebe, posebno njenog nervnog sistema i mozga.
Zašto trudnici treba više joda?
Štitna žlezda majke tokom trudnoće ima povećane zahteve, a deo joda potreban je i bebi koja se razvija. Zato su preporučene dnevne potrebe za jodom veće nego kod žene koja nije trudna.
Svetska zdravstvena organizacija naglašava da je jod značajan za zdrav razvoj mozga fetusa i malog deteta i da se potrebe žene tokom trudnoće značajno povećavaju.
A gde ima joda?
Jod možemo unositi hranom i vodom. Među njegovim izvorima su morska riba, plodovi mora i jodirana so. Ali postoji jedna zanimljiva zamka modernog načina ishrane. Nije svaka so – jodirana so.
Popularne „specijalne“ soli, poput nekih morskih ili himalajskih soli, ne moraju automatski sadržati značajne količine joda. Zato je važno pogledati deklaraciju, umesto pretpostaviti da ga proizvod sadrži.
Jer u trudnoći više ništa nije "samo za mene"
Možda je upravo to najlepša i najdramatičnija promena koju trudnoća donosi.
Čaša vode više nije samo čaša vode. Obrok više nije samo obrok. San više nije samo odmor.
Briga o sebi postaje i briga o nekome koga još nisi ni upoznala.
Zato trudnoća toliko snažno podseća koliko velike stvari ponekad zavise od onih najmanjih.
Jednog minerala koji se meri u mikrogramima.
Joda.
Jer kada brineš za dvoje, čak i ono što je malo može imati veliku ulogu.
(Kurir.rs)
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