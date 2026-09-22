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Kiseli kupus je jedna od onih zimnica za koju gotovo svaka kuća ima svoj recept. Neko se kune u određenu sortu kupusa, neko u tačnu količinu soli, neko obavezno pretače rasol, a neko bure ne otvara nedeljama.

Kod nas postoji još jedan mali trik koji potpuno promeni izgled kupusa, a ne remeti njegov poznati ukus. Tajna moje svekrve je sirova cvekla.

Kada se među glavice belog kupusa ubaci jedna ili dve manje cvekle, tokom fermentacije počinju polako da puštaju boju. Rasol više nije gotovo providan, već dobija lepu roze nijansu, a vremenom se blago oboje i spoljni listovi kupusa.

I sve to bez ikakvih veštačkih dodataka.

Foto: Виктория Котлярчук / Alamy / Profimedia

Od običnog belog kupusa do roze rasola

Cvekla se u bure ne stavlja zbog toga da bi kiseli kupus promenio ukus. Njena uloga je pre svega vizuelna.

Prirodni pigment iz sirove cvekle polako prelazi u rasol, pa tečnost dobija prepoznatljivu ružičastu boju. Ako stavite samo jednu ili dve manje cvekle na celo bure, ukus kupusa ostaje gotovo isti, dok zimnica izgleda mnogo zanimljivije.

Upravo zato je važno ne preterati. Cvekla ovde treba da bude tajni sastojak, a ne glavna namirnica.

Koji kupus je najbolji za kiseljenje

Za bure birajte čvrste, zdrave glavice kasnog kupusa,bez mekanih delova i oštećenja. Srednje glavice su najpraktičnije jer se lepo slažu, između njih ostaje manje praznog prostora, a kasnije su odlične za sarmu. Sa kupusa skinite samo spoljne oštećene listove. Koren svake glavice izdubite nožem kako bi so mogla da prodre dublje u kupus.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Koliko soli ide u kiseli kupus

Kod kiseljenja kupusa nema mesta velikom odokativnom računanju, jer upravo količina soli najviše utiče na fermentaciju.

Za rasol se u domaćim receptima najčešće koristi oko 200 do 300 grama soli na 10 litara vode, u zavisnosti od načina kiseljenja.

Kao početnici možete se držati jednostavne mere:

Na 10 litara vode stavite oko 250 grama soli. (So prvo potpuno rastvorite u vodi, pa tek onda sipajte rasol u bure).

Recept za kiseli kupus u buretu

Za bure od oko 60 litara potrebno je približno:

30 do 35 kg čvrstog belog kupusa

oko 30 litara vode, odnosno koliko bude potrebno da kupus bude potpuno potopljen

oko 750 g soli za 30 litara vode

1 do 2 manje sirove cvekle

Količina vode zavisiće od veličine i načina na koji ste složili glavice.

Kako se kupus slaže u bure

Priprema kupusa za kiseljenje Foto: youtube/Domaći Kuhar

Glavicama uklonite oštećene spoljne listove, a koren izdubite. U udubljenje možete staviti malo soli, zatim glavice gusto ređajte u čisto bure. Najbolje je da budu što zbijenije. Praznine između njih popunite polovinama ili četvrtinama manjih glavica.

A onda dolazi trik sa cveklom.

Jednu ili dve manje sirove cvekle oljuštite i presecite na polovine ili četvrtine. Komade rasporedite između glavica kupusa. Nije potrebno da ih bude mnogo – boja će se tokom nedelja svakako proširiti kroz rasol.

Rasol mora potpuno da prekrije kupus

Kada ste složili glavice, sipajte pripremljeni slani rastvor dok kupus ne bude potpuno prekriven. Preko stavite odgovarajuću mrežicu ili drugi čist pritisak kako glavice ne bi isplivale iz rasola. Ovo je jedan od najvažnijih detalja tokom kiseljenja: kupus sve vreme mora da ostane ispod tečnosti. Bure držite na hladnijem mestu.

Fermentacija obično traje nekoliko nedelja, a temperatura prostorije utiče na brzinu procesa.

Kiseli kupus u buretu Foto: youtube/Domaći Kuhar

Kada će rasol postati roze?

Boja neće biti jaka prvog dana.

Kako fermentacija bude napredovala, cvekla će polako početi da ispušta pigment. Najpre ćete primetiti da rasol više nije bezbojan, zatim će postajati sve ružičastiji.

Ako ste stavili jednu ili dve manje cvekle, dobićete lepu, diskretnu boju. Ako želite nešto intenzivniju nijansu, možete dodati još jednu malu cveklu, ali ne bih išla mnogo dalje od toga. Poenta nije da dobijete kupus koji ima ukus cvekle.

Poenta je da neko pogleda bure i pita:

"Kako ti je rasol ovako roze?"

E tu dolazi tajna svekrve.

Kiseli kupus će i dalje biti onaj isti koji zimi završava u sarmi, podvarku ili se seče kao salata uz pasulj i pečenje. Samo će izgledati mnogo lepše.

Video: Ovako se priprema kupus za bure