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Jesen kalendarski počinje za nekoliko sati, a brojne domaćice širom Srbije već uveliko pripremaju đakonije za zimnicu. Jedna od omiljenih salata koje se pripremaju u hladnijim danima jestu paprike punjene kupusom.

Standardni presolac (preliv) za kisele paprike punjene kupusom pravi se od vode, sirćeta, soli i šećera, uz dodatak konzervansa ili vinobrana po želji.Osnovna mera za presolac (na 4 litra tečnosti).

Ova srazmera je idealna za standardnu količinu tegli ili manje bure:

Foto: Oleg Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Voda 3 do 4 litraSirće (alkoholno 9%): 1 litar

So: 3 do 4 kašike (ili oko 200 g, zavisno od toga koliko slano volite)

Šećer: 3 do 4 kašike (ili do 250 g za blaži, balansirani kiselkasto-slatkasti ukus)

Začini: Nekoliko zrna bibera i list lovora

Konzervans/Vinobran: 1 kesica (opciono, za dugotrajnost zimnice bez hemija ukoliko se oslanjate na stariji recept)

Priprema presolca: Sipajte vodu i sirće u veliku šerpu, pa dodajte so, šećer i začine.Stavite šerpu na vatru da tečnost provri. Kada provri, ostavite da lagano kuva oko 5 do 10 minuta.Skinite s vatre i obavezno ostavite da se potpuno ohladi pre nego što prelijete napunjene paprike u teglama.