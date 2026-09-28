da li ste znali

da li ste znali

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Kiseli kupus je jedna od zimnica bez koje se u mnogim domaćinstvima ne može zamisliti hladniji deo godine. Bure često završi u podrumu, garaži, ostavi, ali veoma često i na terasi, posebno tamo gde nema dovoljno prostora u stanu.

Ipak, koliko god delovalo logično da kiseli kupus tokom zime može da stoji napolju, postoji jedna stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju – mraz.

Glavica domaćeg kiselog kupusa u buretu Foto: youtube/Domaći Kuhar

Niske temperature same po sebi nisu problem dok god kupus ne počne da se smrzava. Kada se to dogodi, njegova struktura može da se promeni, a posledice se najviše primećuju upravo onda kada poželite da od njega napravite sarmu.

Šta se dešava kada se kiseli kupus zamrzne?

Kada temperatura padne dovoljno nisko da kupus u buretu počne da se ledi, voda u njegovim ćelijama prelazi u led. Nakon odmrzavanja listovi više ne moraju da imaju istu čvrstinu i elastičnost kao ranije.

Zbog toga mogu da postanu previše mekani, vodenasti ili gnjecavi.

To ne znači automatski da je kupus pokvaren, ali njegov kvalitet može da bude znatno lošiji.

Posebno je nezgodno ako kupus čuvate upravo za sarmu. Dobro ukiseljen list treba da bude dovoljno mekan da može lepo da se savije, ali istovremeno dovoljno čvrst da ne puca i ne raspada se prilikom motanja i kuvanja.

Ako je više puta prolazio kroz smrzavanje i odmrzavanje, tu strukturu može da izgubi.

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Može li kiseli kupus ipak da stoji na terasi?

Može, ali nije svaka terasa ista.

Ako je terasa zatvorena, zaštićena od vetra i temperatura na njoj ostaje nekoliko stepeni iznad nule, ona može da posluži kao mesto za privremeno čuvanje zimnice.

Mnogo je važnije da temperatura bude stabilna nego da prostor bude izrazito hladan.

Fermentisanom kupusu prija hladno okruženje jer ono usporava dalje procese fermentacije, ali nije dobro da se sadržaj bureta smrzava, pa zatim ponovo odmrzava čim tokom dana otopli.

Foto: AP/Photo Paul White

Upravo zbog toga otvorena terasa može da bude problematična. Tokom dana temperatura može biti nekoliko stepeni iznad nule, dok se tokom noći naglo spušta u minus. Takve oscilacije nisu idealne za zimnicu.

Gde je najbolje držati kiseli kupus tokom zime?

Najbolji izbor je hladan, zatvoren i zaštićen prostor u kojem nema velikih temperaturnih promena. Podrum je tradicionalno jedno od najboljih mesta, a dobra opcija mogu da budu i hladna ostava ili garaža koja ne mrzne.

Može da posluži i druga negrejana prostorija, pod uslovom da je zaštićena od direktnog sunca i jakog mraza.

Takvi uslovi pomažu da kupus duže zadrži ukus, čvrstinu i kvalitet listova.

Kada kupus obavezno treba skloniti sa terase?

Ako vremenska prognoza najavljuje ozbiljniji minus, naročito tokom više uzastopnih noći, sigurnije je da bure prebacite u zaštićen prostor.

Šaka ječma u buretu kupusa ukiseliće ga brže Foto: Shutterstock

Problem nije samo hladnoća.

Ako je zimnica na otvorenoj terasi, na nju mogu da utiču i direktno sunce, vetar, kondenzacija, kao i velike razlike između dnevnih i noćnih temperatura. Zato terasa može biti dobro privremeno rešenje tokom blagih zimskih dana, ali nije uvek najbolje mesto za čuvanje kupusa tokom cele zime.

A šta je sa turšijom, paprikama i drugom zimnicom?

Sličan princip važi i za ostalu zimnicu.

Foto: Olga Volodina / Alamy / Profimedia

Turšija, kisele paprike, krastavci i drugo povrće u sirćetnom ili slanom rastvoru obično dobro podnose niže temperature, ali ni njih ne treba izlagati smrzavanju i čestim temperaturnim promenama.

Takvi uslovi mogu da promene teksturu povrća, koje nakon odmrzavanja može da postane mekše nego što bi trebalo.

Ajvar, džemovi, pekmezi i razni kuvani sosovi takođe treba da se čuvaju na hladnom i tamnom mestu, dalje od direktnog sunca i velikih temperaturnih oscilacija.

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