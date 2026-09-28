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Iako kuvanje pirinča deluje kao najprostiji kulinarski zadatak na svetu, u praksi se prečesto završi gnjecavom, lepljivom masom bez ukusa ili tvrdim, nedokuvanim zrnima.

I dok većina veruje da je za savršen pirinač potrebna posebna šerpa ili skupi kuhinjski uređaji, vrhunski šefovi kuhinja otkrivaju da se tajna krije u nekoliko jednostavnih trikova pri kuvanju na običnom šporetu - i jednom tajnom dodatku koji menja sve.

Tajni sastojak koji sprečava slepljivanje zrna

Da bi pirinač ispao rastresit, a svako zrno ostalo odvojeno i vazdušasto, profesionalni kuvari u vodu pri kuvanju dodaju par kapi limunovog soka ili nekoliko kapi belog sirćeta.

Kiselina razgrađuje višak skroba tokom vrenja, što sprečava zrna da se slepe, dok u isto vreme čini da pirinač zadrži snežno belu boju. Ne brinite - količina je toliko mala da se ukus kiseline uopšte neće osetiti u gotovom jelu.

Pirinač Foto: Profimedia

Zlatna pravila za pripremu pirinča na šporetu

Pored ovog malog trika sa limunom, presudnu ulogu igra i sama tehnika pripreme:

Obavezno ispiranje pod hladnom vodom: Pre nego što pirinač stavite u šerpu, perite ga u cediljci pod mlazom hladne vode sve dok voda koja izlazi ne postane potpuno bistra. Ovo je najvažniji korak za uklanjanje površinskog skroba koji stvara gnjecavost.

Savršen odnos vode i pirinča: Zlatno pravilo za većinu vrsta belog pirinča jeste odnos 1 : 1,5 (na jednu šolju pirinča ide jedna i po šolja vode). Previše vode stvoriće kašu, dok će je premalo ostaviti tvrdim.

Ne podižite poklopac tokom kuvanja: Kada voda proključa, smanjite temperaturu na najnižu, poklopite šerpu i nemojte je otvarati narednih 12 do 15 minuta. Para je ta koja kuva pirinač — svako podizanje poklopca ispušta dragocenu toplotu i remeti odnos tečnosti.

Pravilo 5 minuta "odmora": Čim sklonite šerpu sa ringle, ostavite je poklopljenu još 5 do 10 minuta. Nakon toga, pirinač nežno promešajte i rastresite viljuškom (nikako kašikom) kako bi izašao višak pare.

Uz ove jednostavne kulinarske cake, vaš pirinač pripremljen kod kuće imaće teksturu i ukus baš kao iz najboljeg restorana!

(Kurir.rs/Ona.rs)

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