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Sjajna i negovana kosa često izgleda kao jedan od najvažnijih detalja celokupnog izgleda, a rutina nege može napraviti veliku razliku. U korejskoj kulturi lepote posebna pažnja posvećuje se nezi kože glave, pravilnom pranju i izboru proizvoda, ali i ishrani.

Ipak, kada je reč o sedim vlasima, važno je napraviti razliku između tradicionalnih saveta i onoga što je zaista potvrđeno. Sedenje je prirodan proces koji prvenstveno zavisi od genetike i starenja, dok određeni nutritivni nedostaci i neka zdravstvena stanja mogu biti povezani sa ranijom pojavom sedih.

Zato ne postoji trik koji može garantovati da se sede vlasi neće pojaviti, ali neke navike mogu doprineti zdravlju kose i kože glave.

Ishrana je važna za zdravu kosu

Kosa za rast i normalno funkcionisanje folikula zahteva odgovarajući unos proteina, vitamina i minerala. Raznovrsna ishrana koja uključuje povrće, voće, mahunarke, integralne žitarice, orašaste plodove i kvalitetne izvore proteina može pomoći da se organizmu obezbede potrebne hranljive materije.

Fermentisano povrće, koje je često deo korejske kuhinje, može biti zanimljiv dodatak jelovniku, ali ne postoje dokazi da ono samo po sebi može da spreči ili ukloni sede vlasi.

Japansko istraživanje sugeriše da bi pojava sede kose mogla biti pokazatelj da se naše telo prirodno štiti od raka Foto: Shutterstock

Ako se sede vlasi pojave veoma rano ili naglo, uzrok ne treba tražiti samo u ishrani. Određeni nutritivni nedostaci i zdravstvena stanja mogu biti povezani sa promenama pigmentacije, pa je u takvim situacijama najbolje razgovarati sa lekarom.

Masaža kože glave može biti prijatan deo rutine

Jedna od jednostavnih navika koju možemo preuzeti iz različitih rutina nege jeste nežna masaža kože glave. Može se raditi vrhovima prstiju tokom pranja kose ili pre njega.

Masaža može biti prijatna i doprineti osećaju opuštenosti, a nežno masiranje ne bi trebalo da podrazumeva jako pritiskanje ili grebanje kože.

Ako želite da koristite masažer za kožu glave, važno je da bude namenjen upravo toj svrsi i da se koristi bez agresivnih pokreta.

Sa pilingom kože glave treba biti oprezan

U tradicionalnim receptima često se mogu pronaći saveti da se koža glave trlja solju kako bi se uklonile naslage i mrtve ćelije kože. Međutim, gruba zrnca i snažno trljanje mogu izazvati iritaciju, posebno kod osetljive kože.

Zbog toga nije neophodno koristiti kuhinjsku so kao piling. Ako imate perut, svrab ili izrazito masno teme, bolje je izabrati proizvod formulisan za kožu glave i pratiti uputstva za njegovu upotrebu.

Sa pilingom glave treba biti oprezan Foto: Shutterstock

Šampon i regenerator treba prilagoditi kosi

Pravilno pranje kose podrazumeva nežno masiranje šampona po koži glave, bez agresivnog trljanja duž cele dužine. Nakon ispiranja, regenerator se uglavnom nanosi na dužinu i krajeve, a ne direktno na koren, osim ako je proizvod namenjen i koži glave.

Umesto grubog trljanja peškirom, kosu je bolje nežno pritisnuti kako bi se uklonio višak vode. Posebno je važno biti pažljiv kada je kosa mokra jer je tada podložnija oštećenjima.

Žalfija se tradicionalno koristi za potamnjivanje kose

Žalfija se vekovima koristi u različitim kućnim receptima, pa se u tradicionalnoj nezi kose može pronaći i kao prirodno sredstvo za dobijanje tamnije nijanse.

Jedan od recepata podrazumeva da se pet kašika sušene žalfije prelije sa oko 1,5 šolje ključale vode i ostavi nekoliko sati. Nakon hlađenja, tečnost se može koristiti kao ispiranje kose.

Ipak, treba imati realna očekivanja. Biljni čaj može privremeno obojiti ili tonirati svetlije vlasi, ali nema dokaza da vraća prirodni pigment kosi koja je već osedela. Takođe, tvrdnja da žalfija "zauvek uklanja perut" nije medicinski potvrđena.

Foto: Shutterstock

Ako prvi put koristite biljni preparat na koži glave, malu količinu možete najpre testirati na manjem delu kože kako biste proverili reakciju.

Kafa i crni čaj mogu privremeno promeniti nijansu

Kafa i crni čaj takođe se tradicionalno koriste u kućnim tretmanima za kosu, naročito kada se želi da svetlije vlasi izgledaju tamnije.

U tradicionalnom receptu mešaju se fino mleveni crni čaj i kafa sa vrelom vodom, a nakon hlađenja tečnost se koristi za ispiranje kose.

Ovakav tretman može ostaviti određenu boju na vlasima, ali ne treba očekivati trajno farbanje niti vraćanje prirodnog pigmenta. Takođe, nema dovoljno dokaza da kafa i čaj mogu da zaustave sedenje ili značajno ubrzaju rast kose.

Maska sa začinima nije za svaku kožu glave

U kućnim receptima za negu kose mogu se pronaći maske sa karanfilićem, biberom, cimetom, medom i bademovim uljem. Međutim, začini poput cimeta, karanfilića i bibera mogu da iritiraju kožu, naročito ako se nanose direktno na teme.

Zbog toga ovakve maske ne treba koristiti na oštećenoj, iziritiranoj koži, ranicama ili bubuljicama. Ako se jave peckanje, svrab ili crvenilo, preparat treba odmah isprati.

Za zdrav izgled kose mnogo je važnije imati nežnu i doslednu rutinu, dovoljno hranljivih materija u ishrani i pravilno postupati sa kosom nego oslanjati se na jedan "tajni" recept.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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